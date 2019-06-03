Роскомнадзор внёс Tinder в реестр по слежке за пользователями

В ходе мониторинга реестра организаторов распространения информации (ОРИ) РосКомСвобода обнаружила, что Роскомнадзором туда была внесена мобильная платформа Tinder, предназначенная для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. Внесение в реестр инициируется Федеральной службой безопасности России, после чего РКН направляет интернет-сервисам соответствующие обращения, где компании обязаны сообщить ему свои данные. Но на этом сотрудничество с российскими властями не заканчивается, попадание в реестр ОРИ накладывает на интернет-сервис ряд обязательств согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.

https://reestr.rublacklist.net/distributor/109583

В разделе о конфиденциальности компания-владелец соцсети сообщает, что она собирает личную информацию, которую предоставляет ей пользователь (имя, пароль), а также дополнительную (характер, образ жизни, интересы, фото, видео), при подписании на платные услуги — номер дебетовой или кредитной карты и прочую финансовую информацию, разговоры с центром клиентской поддержки, а также:

«Конечно, мы также обрабатываем ваше общение в чате с другими пользователями и контент, который вы публикуете, для обеспечения функционирования сервисов».

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Компания объясняет сбор вышеперечисленной и другой информации «предоставлением и улучшением» её сервисов. «Кроме того, мы используем вашу информацию в целях обеспечения вашей безопасности и предоставления рекламы, которая может вас заинтересовать», — отмечает Tinder.

В подразделе о предоставлении информации третьим лицам сказано не только о поставщиках услуг и партнёрах, но также и о требованиях со стороны закона. «Мы можем раскрыть вашу информацию, — заявляет Tinder, — если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства/правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); или в) для защиты безопасности пользователя».

Вопросы о конфиденциальности информации можно уточнить для жителей ЕС в ирландском офисе компании, для живущих за пределами Евросоюза — в техасском (адреса приведены на соответствующей странице).

Два года назад швейцарский защищённый мессенджер Threema также был внесен в реестр ОРИ, но после запроса РосКомСвободы выяснилось, что компания не соглашалась предоставлять российским властям информацию о пользователях. «Threema находится в юрисдикции Швейцарии, где российское законодательство не может применяться, поскольку у нас нет серверов или дочерних компаний в России. Нам и не разрешается и мы сами не желаем предоставлять какую бы то ни было информацию о наших пользователях напрямую иностранным властям», — сообщили нам в официальном письме.

РосКомСвобода в данный момент запрашивает у Tinder комментарий, чтоб компания сама смогла пролить свет на ситуацию с попаданием в реестр ОРИ, а также озвучить, насколько тесно она готова сотрудничать с российскими властями.

По состоянию на июль 2015 года предполагаемая база пользователей насчитывала порядка 50 миллионов, но эта цифра, скорее всего, уже неактуальна, поскольку запрос на романтические знакомства во всём мире стремительно рос, а на фоне проводившегося в России летом прошлого года Чемпионата мира по футболу к этой «армии романтиков» прибавилось достаточное количество российских граждан.

Власти РФ уже не впервые интересуются сервисами знакомств. Так, в реестр ОРИ в 2014 году были внесены порталы Mamba и Wamba, в апреле 2017 года туда попала крупнейшая в мире служба знакомств Badoo.

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