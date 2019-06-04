Искусственный интеллект пробивается в федеральный проект

Объем финансирования нацпроекта «Цифровая экономика» составит до конца 2024 года более 1,6 трлн рублей. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Медведев напомнил, что одной из тем заседания станет утверждение нового паспорта этого нацпроекта.

«На реализацию всей программы «Цифровая экономика» до конца 2024 года понадобится свыше 1 триллиона 600 миллиардов рублей», — подчеркнул он. По словам премьера, около 1 трлн рублей из этих денег будут из федерального бюджета.

Медведев рассказал, что недавно на совещании у президента России Владимира Путина обсуждалась идея создания еще одного федерального проекта в сфере цифровизации экономики, связанного с развитием технологий искусственного интеллекта. Говоря о целях нацпроекта «Цифровая экономика», Медведев упомянул о развитии кадрового потенциала отрасли. В частности, за шесть лет 120 тыс. человек должны быть приняты в вузы на обучение информационным технологиям, а 10 млн человек должны пройти курсы цифровой грамотности.

По словам премьера, первые результаты по подключению к интернету соцобъектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» должны появиться уже к концу 2019 года.

«Продолжим создавать современную цифровую среду в школах, в университетах, подключать к интернету все социально значимые объекты, школы, а также фельдшерско-акушерские пункты. Первые результаты должны быть к концу этого года», — сказал он.

«Но чтобы достичь этих и целого ряда других целей, конечно, нужно грамотно распределить и силы, и средства, посмотреть, что уже сделано в регионах, на что потребуется больше средств, какие мероприятия первостепенные. Следить за тем, чтобы деньги вовремя поступали к исполнителям мероприятий. Пока с этим есть определённые сложности», — добавил председатель правительства.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что российским компаниям при внедрении технологий искусственного интеллекта необходимо обеспечить естественный захват рынка.

«Конечно, нам нужно при внедрении достижений искусственного интеллекта обеспечить нашим компаниям такой естественный захват рынка: и собственного рынка, и мировых рынков», — сказал Президент.

Он поставил задачу значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. «Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — добавил Путин.

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