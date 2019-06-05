Москва пилотирует 5G

В апреле Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна была продлить, но не продлила срок действия пилотных зон связи нового поколения, 5G, в самом привлекательном для развертывания этой технологии диапазоне частот – 3,4–3,8 ГГц. Пока борьба за этот диапазон еще идет – вице-премьер Максим Акимов просил президента Владимира Путина дать поручения по его расчистке, – ГКРЧ может расширить возможности для тестирования 5G в другом диапазоне. Комиссия может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен до 27,5 ГГц) и протестировать такие сети на территории спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-сити».

Эти меры указаны в проекте решений заседания ГКРЧ, запланированного на 5 июня. «Ведомости» ознакомились с копией повестки и проекта решений, человек, знакомый с документами, подтвердил подлинность содержания.

Ускоряется и само тестирование технологии в столице. Координировать пилотные зоны будет департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Как сообщил неназванный представитель Минцифры, завершение пилота планировалось в 2020 году, однако ДИТ предлагает подвести итоги до конца нынешнего года. Для теста предлагается использовать уже поступившие первые образцы коммерческого оборудования, подходящего для внедрения 5G именно в диапазоне 25,25–29,5 ГГц.

В случае положительного решения тесты 5G можно будет начать в конце лета. 5G на частотах 25,25–29,5 ГГц позволит покрывать сверхскоростным интернетом стадионы, торговые и бизнес-центры и прочие места массового скопления людей.

Четыре экспериментальные площадки для внедрения сетей нового поколения развернут в Москве для операторов «большой четверки». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта сообщил, что пилотные зоны заработают в столице до конца текущего года.

«Пилотные зоны [сетей 5G] развернет «большая четверка». У каждого оператора будут свои пилотные зоны», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что для тестирования пилотного проекта операторы будут отрабатывать сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучать возможности, функциональность и сервисы этой технологии. «Также операторы планируют совместно с технологическими компаниями показать практическое применение технологий 5G», — добавили в ведомстве, уточнив, что тестирование продлится до момента коммерческого внедрения сетей.

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