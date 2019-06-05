05.06.2019
Роскомнадзор накрыл ресурс баг-репортов PHP в погоне за Telegram
Пользователи заметили недоступность у некоторых провайдеров сайта bugs.php.net и выяснили, что его IP блокируется решениями Таганского суда и Генпрокуратуры, связанные с ограничением работы мессенджера Telegram на территории России

bomb_RKN na Teleg

Стараниями Роскомнадзора произошла ещё одна необоснованная блокировка. На этот раз недоступным оказался сайт с базами данных об ошибках в PHP (распространенный язык программирования общего назначения с открытым исходным кодом, специально сконструированый для веб-разработок; его код может внедряться непосредственно в HTML). Первыми забили тревогу пользователи и операторы связи в отраслевых чатах. Как выяснилось, IP-адрес сайта bugs.php.net попал под блокировку исходя из прошлогодних апрельских решений Таганского районного суда г.Москвы и Генпрокуратуры о запрете мессенджера Telegram на территории России:

buga-php-block

buga_php-block1

.

То есть ситуация с прошлогодним IP-геноцидом повторяется. Используя «резиновые» решения Генпрокуратуры, Роскомнадзор своими действиями фактически вносит под блок интернет-ресурсы, которые не проходят как запрещенные ни в решениях суда, ни в решениях других ведомств. А это значит, что заверения о проделанной надзорным ведомством работе над ошибками вряд ли можно считать соответствующим истине.

.

don but rks

.

roskomsvoboda telegram

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию