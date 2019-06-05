Роскомнадзор накрыл ресурс баг-репортов PHP в погоне за Telegram

Стараниями Роскомнадзора произошла ещё одна необоснованная блокировка. На этот раз недоступным оказался сайт с базами данных об ошибках в PHP (распространенный язык программирования общего назначения с открытым исходным кодом, специально сконструированый для веб-разработок; его код может внедряться непосредственно в HTML). Первыми забили тревогу пользователи и операторы связи в отраслевых чатах. Как выяснилось, IP-адрес сайта bugs.php.net попал под блокировку исходя из прошлогодних апрельских решений Таганского районного суда г.Москвы и Генпрокуратуры о запрете мессенджера Telegram на территории России:

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То есть ситуация с прошлогодним IP-геноцидом повторяется. Используя «резиновые» решения Генпрокуратуры, Роскомнадзор своими действиями фактически вносит под блок интернет-ресурсы, которые не проходят как запрещенные ни в решениях суда, ни в решениях других ведомств. А это значит, что заверения о проделанной надзорным ведомством работе над ошибками вряд ли можно считать соответствующим истине.

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