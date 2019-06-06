AliExpress локализует данные российских пользователей в РФ

Совместное РФПИ, Alibaba Group, «Мегафона» и Mail.ru Group — AliExpress Russia — будет хранить и управлять личными данными российских пользователей в России, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев:

«Сделка с Alibaba принципиально важна тем, что она локализует данные и сервисы Alibaba в России. Юридическая структура созданного совместного предприятия предусматривает хранение и управление личными данными российских пользователей в полном соответствии с федеральным законодательством. <…> Это ключевой элемент этого соглашения, которое стало крупнейшей сделкой в истории технологического сектора России».

.

Ранее РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и MailRu Group подписали обязывающую документацию о создании совместного предприятия в России и СНГ — AliExpress Russia. Уточнялось, что компании получили одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и запускают крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Доля Alibaba в AliExpress Russia составит 47,8%, «Мегафона» — 24,3%, РФПИ — 12,9%, MailRu — 15%. Менеджмент СП возглавят два генеральных содиректора, один из которых будет номинирован Alibaba Group, другой — MailRu Group.

Отмечалось также, что Alibaba Group инвестирует 100 миллионов долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.

.



.