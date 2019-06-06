06.06.2019
Роскомнадзор обещает заблокировать девять VPN-«отказников» в течение месяца
Глава надзорного ведомства Александр Жаров отметил, что к реестру запрещённых сайтов подключился лишь сервис Kaspersky Secure Connection, остальные отказались соблюдать закон о запрете обхода блокировок

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Девять VPN-сервисов, не выполнившие требование Роскомнадзора о подключении к государственной информационной системе для ограничения доступа к запрещенным сайтам, могут быть заблокированы «в течение месяца». Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

К реестру, напомнил он, подключился лишь один из десяти VPN-сервисов, которым было направлено уведомление — Kaspersky Secure Connection. «Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована», — подчеркнул Жаров.

От какого момента следует отсчитывать месяц, в течение которого Роскомнадзор, собирается блокировать VPN-сервисы, Жаров уточнять не стал, но сказал, что с пятью компаниями, которые не ответили однозначным отказом, «еще какое-то время пообщаемся».

Также глава надзорного ведомства заверил — принятие закона о «суверенном интернете не будет началом изоляции Рунета:

Вице-премьер Максим Акимов также заверил, что российские власти не собираются создавать «суверенный интернет», но будут активно защищать его от внешних угроз.

«Мы собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире»,- подчеркнул он.

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