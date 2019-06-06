Роскомнадзор обещает заблокировать девять VPN-«отказников» в течение месяца

Девять VPN-сервисов, не выполнившие требование Роскомнадзора о подключении к государственной информационной системе для ограничения доступа к запрещенным сайтам, могут быть заблокированы «в течение месяца». Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

К реестру, напомнил он, подключился лишь один из десяти VPN-сервисов, которым было направлено уведомление — Kaspersky Secure Connection. «Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована», — подчеркнул Жаров.

Роскомнадзор пригрозил «в течение месяца» заблокировать VPN-сервисы, не подключившиеся к реестру запрещенных сайтов via @meduzaproject https://t.co/r3bRmaUhQO А DPI-то хватит? Или опять по всему интернету гоняться будет? — Vladimir Kharitonov (@v_x) June 6, 2019

От какого момента следует отсчитывать месяц, в течение которого Роскомнадзор, собирается блокировать VPN-сервисы, Жаров уточнять не стал, но сказал, что с пятью компаниями, которые не ответили однозначным отказом, «еще какое-то время пообщаемся».

Также глава надзорного ведомства заверил — принятие закона о «суверенном интернете не будет началом изоляции Рунета:

Александр Жаров заявил, что не стоит прислушиваться к разговорам о возможных ограничениях из-за закона о «суверенном рунете». Глава Роскомнадзора уверен, что изолировать рунет «невозможно технически» pic.twitter.com/c5GYMx4dbY — Коммерсантъ (@kommersant) June 6, 2019

Вице-премьер Максим Акимов также заверил, что российские власти не собираются создавать «суверенный интернет», но будут активно защищать его от внешних угроз.

«Мы собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире»,- подчеркнул он.

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