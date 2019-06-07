Федеральная фильтрация интернет-трафика обретает концепцию

Лишь косвенно пересекавшиеся ранее в публичном пространстве темы «Цифровой экономики» и «Суверенного интернета» в последнее время становятся всё ближе, если внимательно вчитываться в документы, а также постараться приглядеться к тенденциям, которые происходят во властных структурах. Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила заказ на закупку у единственного контрагента, касающийся регулирования интернета. Заказчиком снова выступило ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), который на этот раз заинтересовали «работы по разработке «проекта Концепции создания Автоматизированной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми» и «проекта Технического задания на создание Автоматизированной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми»». Стоимость — 4 997 847,83 рублей, исполнитель — ФГУП «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (РАН).

Свою работу РАН обязана выполнить к 9 декабря 2019 года. Источником финансирования являются бюджетные ассигнования ФГУП «ГРЧЦ». Назначением работ является формирование замысла Автоматизированной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми и определение в соответствии с замыслом требований к Системе.

Назначением данных работ, пишет Telegram-канал «Телеком-ревью», является:

— формирование замысла Автоматизированной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми,

-определение в соответствии с замыслом требований к Системе.

«Ранее Постановлением №528 на Центр мониторинга и управления сетью связи была предусмотрена субсидия, — продолжает он. — Как установлено ПП-528 система фильтрации является реализацией Центра мониторинга и управления сетью связи. В марте Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) опубликовал тендер на создание системы, которая будет автоматизировать контроль блокировок запрещенных сайтов поисковиками, анонимайзерами и VPN-сервисами. Тендер выиграл так же ФИЦ ИУ РАН. Сам Центр РАН выбрал субподрядного единственного поставщика для разработки системы — ЗАО «ЕС-лизинг». И оставил себе разницу в размере 8,7 миллионов рублей».

В техническом задании также сказано, что проведении работ должны быть решены следующие задачи:

1) исследование возможных вариантов, анализ и разработка назначения, целей и задач создания Системы;

2) определение основных принципов создания Системы;

3) определение основных условий и ограничений реализации и проведения работ по созданию Системы;

4) исследование возможных вариантов, анализ и определение целевого варианта создания Системы;

5) разработка требований к Системе, соответствующих целевому варианту создания Системы.

В перечне исследований заказчик обозначает широкий ряд вопросов, в том числе «анализ взглядов родителей и детей на проблему обеспечения безопасности детей при использовании сети «Интернет»» и «определение перечня потенциальных угроз безопасности детей при использовании сети «Интернет»».

Как мы помним, одной из сверхзадач федерального закона 90-ФЗ о «суверенном интернете» является создание контролируемой властями Сети, где на точки обмена трафиком будут установлены специальный устройства, на которые будет возложена задача фильтрации запрещённого контента. Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) будет поручено обобщение и обработка трафика отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных для обеспечения безопасности российского сегмента интернета, но здесь следует ещё раз обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования». В качестве цели выделения субсидии там заявлено следующее:

«Субсидия предоставляется на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью общего пользования в целях реализации следующих мероприятий федерального проекта:

а) разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в Интернете,

б) разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетью связи общего пользования,

в) обеспечение сбора информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а также управление программно-техническими средствами, обеспечивающими безопасность российского сегмента сети Интернет,

г) введение в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми».

Этот документ в середине мая обсуждался в том числе на вебинаре «Закон о суверенном Рунете», в котором принял участие руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк, который заметил целый ряд странностей при принятии этого постановления кабмина:

А теперь снова возвращаемся к обнаруженной нами закупке. В целях и задачах работ там обозначена разработка документов:

«Проект Концепции создания Автоматизированной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми»; «Проект Технического задания на создание Автоматизированной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми».

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Заказчик в техническом задании в основании для выполнения работ указывает «Пункт 05.02.002.011.001 Паспорта федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации», утвержденного протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27 декабря 2018 г. № 6.», в котором, напомним, действительно присутствует «введение в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми». Срок реализации намечен на 31 декабря 2021 года, ответственный — А.А.Панков, замруководителя Роскомнадзора.

То есть совершенно очевидно, что такие масштабные проекты властей как закон «о суверенном интернете» и нацпрограмма «Цифровая экономика» с каждым новым документом становятся всё ближе, а также демонстрируют нам — речь здесь идёт не столько о защите Рунета от нападок извне, и не только о цифровизации российской экономики, но и об усилении цензуры за счет новых технологий и денег налогоплательщиков. Опять же, здесь вспоминается скандал с внесением законопроекта о «суверенном Рунете» в Госдуму, когда сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас, а также депутат Андрей Луговой поначалу утверждали, что закон не потребует финансовых вливаний, затем, под давлением СМИ и части депутатов, им пришлось озвучить сначала одни, потом другие цифры, сославшись, что данная инициатива уже внесена в расходы на реализацию «Цифровой экономики» (последняя цифра — 30 миллиардов рублей).

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