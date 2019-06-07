Кубанский провайдер хочет через суд оспорить покупку оборудования для «пакета Яровой»

Компания «Фирма Связь» из города Ейск Краснодарского края отказалась закупать несертифицированное оборудование, из-за чего ей грозят штрафы за неисполнение «пакета Яровой». Интернет-провайдер «Фирма Связь» оспаривает в краевом арбитражном суде законность проверки Роскомнадзора по исполнению условий установки средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для «закона Яровой», рассказал «Ъ» директор компании Сергей Субоч.

«Нам предлагают вложиться в системы хранения, которые, возможно, будут позже сертифицированы, — отмечает Субоч, — но мы попадали в подобную ситуацию с реализацией требований по СОРМ-2 (перехват интернет-трафика и телефонных переговоров) и СОРМ-3 (сбор и долговременное хранение информации со всех видов связи. Мы потратили деньги, а оборудование СОРМ-3 до сих пор не сертифицировано».

Исполнение «закона Яровой», утверждает глава компании, потребует от компании около 14 млн руб., еще 30% этой суммы потребуется на последующее расширение хранилищ. Годовая выручка компании составляет 20 млн руб., а абонентская база — 5 тыс. подключений.

По его словам, в январе 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю отказалось утвердить компании план внедрения оборудования из-за того, что предложенный ей срок превышал год. После этого местное управление Роскомнадзора начало проверку, а 27 мая подало четыре иска о привлечении компании к административной ответственности, следует из картотеки суда. В четверг, 6 июня, рассмотрев два протокола, суд поддержал позицию Роскомнадзора.

«Фирма Связь» подала ответный иск 30 мая. Компания готова начать исполнение закона, но нет сертифицированного оборудования, поясняет Субоч. Исполнение «закона Яровой», по его словам, потребует от компании около 14 млн рублей, еще 30% этой суммы потребуется на последующее расширение хранилищ. Годовая выручка компании составляет 20 млн рублей, а абонентская база — 5 тыс. подключений, говорит директор компании.

Минцифры известно о проблеме, сертифицированного оборудования для «закона Яровой» действительно пока нет, сообщил источник в министерстве. «Хотя формально местные управления ФСБ и Роскомнадзора действуют в рамках закона, мы считаем, что неправильно наказывать операторов за законодательные лакуны»,— отметил он. Проблему должен решить приказ Минцифры, он уже находится на регистрации в Минюсте и вступит в силу в течение месяца, утверждает собеседник. В пресс-службе Минцифры от комментариев отказались.

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