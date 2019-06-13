Депутат пожаловался в полицию на «недостоверные новости» в экологическом паблике

Депутат муниципального образования (МО) «Плесецкое», член местного совета «Единой России» Михаил Морозов пожаловался в полицию на публикацию в интернет-сообществе движения «Поморье — не помойка». Он считает, что администрация группы во ВКонтакте распространяет о нем фейковую информацию и безосновательно включила его в «Позорный полк» района.

В публикации, которую Михаил Морозов цитирует в заявлении, говорится о сессии совета депутатов в апреле текущего года. Тогда семь депутатов одобрили отчет о работе главы Плесецка Артема Огольцова, трое — нет. Между тем, в апрельской резолюции антимусорного митинга в Плесецке было требование признать работу главы неудовлетворительной. К такому выводу протестующие пришли после того, как Огольцов пытался препятствовать проведению митингов в Плесецке. Эти действия Плесецкий районный суд признал незаконными. В конце публикации автор задается вопросом, не пора ли проверить депутатов на коррупционную составляющую.

Пост с фотографиями заявления опубликован в интернет-сообществе «Поморье — не помойка»:

«Депутат Морозов считает, что эта публикация носит в себе заведомо недостоверную информацию, угрожающую общественному порядку и общественной безопасности. В настоящий момент полиция проводит проверку».

.

Депутат уточняет, что для принятия отчета главы муниципалитета не хватило голосов. И считает, что в публикации содержится недостоверная информация, которая «создает угрозу массового нарушения общественного порядка» и ведет к «дестабилизации политической обстановки» в МО «Плесецкое» и по всей области. То есть Морозов утверждает, что администраторы сообщества нарушили так называемый закон о фейковых новостях.

Автор публикации, огорчившей депутата Морозова, — житель Плесецка Александр Миронов. О том, что на него написали заявление в полицию, он знает.

«Отреагировал спокойно. Вчера ходил, давал объяснения с юристом по этому поводу. В общем, вряд ли у них что-то получится. Один хороший знакомый из полиции в Плесецке сказал, что по этому заявлению будет отказ», — прокомментировал Миронов.

К ответственности за распространение фейк-ньюс уже пытались привлечь одного из организаторов антимусорного митинга в Архангельске в начале апреля Елену Калинину. Полиция составила на нее протокол, но суд не принял его из-за ошибок. Сотрудники МВД пообещали устранить недочеты и все-таки довести дело до суда.

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о наказаниях за «распространение недостоверных новостей под видом достоверных» в марте текущего года. За это нарушение была введена административная ответственность, предусматривающая наложение штрафа для граждан до 100 тысяч рублей.

.



.