Минцифры меняет правила предоставления субсидий на проекты «Цифровой экономики»

Проект постановления правительства, вносящий изменения в правила предоставления субсидий на цифровые проекты малому бизнесу, опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как сказано в пояснительной записке, в проекте предусмотрено уточнение наименования постановления, а также наименования и положений правил в части:

отбора проектов не только организаций, но и физических лиц, в целях последующего создания ими малых инновационных предприятий, в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», утвержденного постановлением Правительства от 3 июля 2012 г. № 680;

увязки показателей результатов использования субсидии и показателей соответствующих результатов национальной программы «Цифровая экономика» с объемами финансирования планов мероприятий федеральных проектов «Цифровые технологии» и «Информационная инфраструктура».

«Принятие проекта постановления не потребует привлечения дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — также говорится в документе.

Дата окончания общественного обсуждения — 24 июня 2019 г. Свои пожелания и замечания можно оставить на странице документа.

Правила предоставления субсидий были опубликованы в начале мая. Субсидия предоставляется некоммерческой организации в форме федерального государственного бюджетного учреждения, созданной в целях поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», на предоставление грантов юридическим лицам на финансовое обеспечение проектов в целях реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Гранты предоставляются юридическим лицам, относящимся к субъектам малого предпринимательства, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проектов по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры, или проектов по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий.

Требования к проектам устанавливаются некоммерческой организацией по согласованию с Минцифры и Минфином и одобряются президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

.



.