Avast SecureLine VPN уходит из России

Компания Avast посредством почтовой рассылки объявила своим пользователям о прекращении работы на территории России сервиса «Avast SecureLine VPN».

Avast VPN abandons Russia 😭. International company rejected @roscomnadzor censorship but will provide service till the end of current contracts (in my case little less than one year) pic.twitter.com/ou0c7rAPvg — Andrey Davydov (@FarEasterner) June 13, 2019

В Avast объяснили, что сервис не сможет работать на территории России из-за требований Роскомнадзора по блокировке сайтов, включенных в реестр запрещённых. Компания подчеркнула, что это нарушает право на свободу в интернете и противоречит её принципам:

«К сожалению, это означает, что вы не сможете продлить свою подписку на Avast SecureLine VPN по истечении срока ее действия. Но до тех пор вы можете пользоваться этой программой без осложнений. […] Обратите внимание: вы больше не сможете подключаться к серверам, расположенным на территории России. Приносим свои извинения за возможные неудобства».

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На сайте Avast говорится, что её VPN-сервис больше недоступен в России:

С 1 ноября 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры должны блокировать доступ к сайтам из реестра запрещённой информации Роскомнадзора. В марте ведомство впервые потребовало это сделать от десяти VPN-сервисов. Соответствующие уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass! Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection. Из получивших требования сотрудничать согласилась только «Лаборатория Касперского». Глава Роскомнадзора А.Жаров заявил, что в течение месяца все «отказники» могут быть заблокированы.

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