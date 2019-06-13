18 миллионов рублей за отказ сотрудничать с Роскомнадзором

Единороссы Виктор Пинский и Дмитрий Бессарабов внесли в Госдуму законопроект №729516-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым значительно увеличиваются штрафы за нарушения в сфере обработки пользовательских данных, а также за распространение среди детей информации, «причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», «экстремистского» контента и т.п.

Предлагается дифференцировать размер повторных штрафов в зависимости от степени общественной опасности, и установить существенные размеры санкций за нарушения, связанные с распространением или непринятием мер по недопущению распространения экстремисткого контента, в том числе операторами поисковых систем.

В пояснительной записке авторы законопроекта приходят к выводу о

«…недостаточной эффективности существующих мер реагирования на правонарушения в сфере информационных технологий и распространения информации в интернете. По их мнению, предусмотренные нынешним КоАП санкции на совершение проступков в указанной сфере не отвечают принципам соразмерности, не обеспечивают необходимого профилактического эффекта, создают условия для совершения повторных и неоднократных нарушений».

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Соблюдение субъектами интернет-пространства, в том числе организаторами распространения информации (ОРИ) в сети «Интернет», владельцами аудиовизуальных сервисов, операторами поисковых систем требований и обязанностей, установленных соответствующим законодательством, «является приоритетом обеспечения информационной безопасности».

Депутаты предлагают «уточнить размеры санкций за правонарушения с учётом международного опыта, а также ввести админштрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан РФ на её территории».

Изменения коснутся сразу целого пакета статей КоАП РФ:

— Статья 13.31. Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет»;

— Статья 13.35. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса незарегистрированных средств массовой информации;

— Статья 13.36. Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;

— Статья 13.37. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;

— Статья 13.39. Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями;

— Статья 13.40. Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы.

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Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, будет грозить штрафом для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для на должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн рублей.

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За повторное нарушение статьи о запрете на «Распространение владельцем аудиовизуального сервиса телеканала, телепрограммы, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, либо распространение телеканала, телепрограммы, зарегистрированных в качестве средства массовой информации, после принятия решения о прекращении или приостановлении вещания телеканала или телепрограммы в установленном порядке» предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 000 до 200 000 руб, для юрлиц — от 700 тыс. рублей до 1 млн. руб.

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Повторное нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию предлагается наказывать граждан штрафом от 5 000 до 10 000 рублей, должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб, юрлиц — от 500 тысяч до одного млн рублей.

Операторов связи в РФ будут штрафовать на миллион за повторное распространение вредной для детей информации — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) June 13, 2019

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Повторное нарушение статьи о запрете распространения владельцем аудиовизуального сервиса публичных призывов к экстремизму и терроризму предлагается штрафовать 150 тыс. — 300 тысячами рублей — граждан, 600-800 тысяч рублей — должностных лиц, 1,5-5 млн рублей — юрлиц.

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Повторное нарушение статьи о неисполнении обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями будет наказываться следующими штрафами: граждане — от 5 000 до 10 000 руб., должностные лица — от 50 тысяч до 70 тыс. рублей, юрлица — от 1 до 2 млн рублей.

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Статью о «Неисполнении обязанностей оператором поисковой системы» предлагается дополнить следующим образом:

— повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории Российской Федерации выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, — влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 000 до 100 000 рублей; на должностных лиц — от 100 000 до 500 000 рублей; на юридических лиц — от 1,5 млн до 5 млн рублей.

— повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории Российской Федерации выдачи по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в сети «Интернет», доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Московского городского суда, или копий заблокированных сайтов — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 000 до 100 000 рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей; на юридических лиц — от 1,5 млн до 3 млн рублей.

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Пожалуй, это один из самых масштабных пакетов законопроектов, целью которых является беспрецедентное административное давление на сайты и онлайн-сервисы, отказывающиеся исполнять абсурдные законы, направленные на усиление цензуры и слежки за пользователями.

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