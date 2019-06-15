Роскомнадзор берёт информацию о трансграничном трафике под свой контроль

Закон о «суверенном Рунете» продолжает обрастать подзаконными актами. На общественное обсуждение Роскомнадзором выложено два документа, разработанных в рамках реализации федерального закона 90-ФЗ:

— Проект приказа «Об утверждении Порядка контроля за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, организаторами распространения информации в сети «Интернет», имеющими номер автономной системы, обязанности использования точек обмена трафиком, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком, для взаимодействия с имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи»;

— Проект приказа «Об утверждении Порядка контроля за достоверностью и полнотой информации о цели использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными владельцами линии связи».

Целью первого документа является утверждение порядка контроля за использованием точек обмена трафиком, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком.

Кого коснётся действие этого документа:

— операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы в случае использования точек обмена трафиком для взаимодействия с имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи;

— организаторов распространения информации в сети «Интернет», имеющих номер автономной системы.

При проведении мероприятий по контролю уполномоченные лица органа по контролю устанавливают факт использования проверяемыми лицами точек обмена трафиком для взаимодействия с имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком.

Мероприятия по контролю проводятся:

а) без взаимодействия с проверяемыми лицами – в форме наблюдения;

б) во взаимодействии с проверяемыми лицами – в форме документарных и выездных проверок.

Наблюдение проводится по месту нахождения органа по контролю на основании в том числе:

а) имеющихся в распоряжении органа по контролю сведений о маршрутах сообщений электросвязи, получаемых, в том числе, на основании абзаца шестого подпункта 4 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

б) сведений, содержащихся в реестре точек обмена трафиком;

в) получаемой от граждан, организаций, государственных и муниципальных органов информации;

г) общедоступной информации.

Продолжительность наблюдения составляет не более одного рабочего дня.

В случае выявления нарушения указанной возложенной него обязанности, акт наблюдения направляется лицу, в отношении которого проводилось наблюдение, любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить факт его получения.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа по контролю.

Продолжительность документарной проверки не может превышать 30 рабочих дней и может быть продлена приказом руководителя или заместителя руководителя органа по контролю не более чем на 30 рабочих дней.

Проверяемое лицо, в случае не согласия с актом наблюдения или актом документарной проверки, направляет свои замечания к такому акту в орган по контролю в течение 10 дней со дня получения такого акта.

Выездная проверка проводится по месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности проверяемого лица.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным установить исполнение проверяемым лица обязанности.

Выездная проверка проводится с предъявлением служебных удостоверений уполномоченными лицами, обязательным ознакомлением руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого лица с заданием на проведение мероприятия по контролю.

О проведении выездной проверки проверяемое лицо уведомляется органом по контролю не менее чем за 1 рабочий день до начала ее проведения любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить факт его получения.

Продолжительность выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней и может быть продлена приказом руководителя или заместителя руководителя органа по контролю не более чем на 30 рабочих дней.

Документарные и выездные проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года, за исключением случаев поступления в орган по контролю информации о возможном наличии фактов неисполнения проверяемыми лицами указанной в данном приказе обязанности.

Дата окончания публичного обсуждения — 27 июня 2019 г.

Второй документ должен утвердить порядок контроля за достоверностью и полнотой информации о цели использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными владельцами линии связи.

Настоящий Порядок определяет процедуру проведения мероприятий по контролю за:

а) достоверностью информации о цели использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными владельцами такой линии связи в соответствии с пунктом 1 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

б) полнотой информации, указанной в подпункте «а» настоящего пункта, представляемой собственниками или иными владельцами такой линии связи представляемой в соответствии с пунктом 1 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

Мероприятия по контролю проводятся Роскомнадзором. На основании его поручения в целях осуществления мониторинга информационно-телекоммуникационных сетей и информационного пространства в части соблюдения законодательства РФ в сфере связи и информационных технологий к мероприятиям по контролю может привлекаться радиочастотная служба (ГРЧЦ).

Предметом мероприятий по контролю является проверка достоверности и полноты информации о цели использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными владельцами линии связи.

Мероприятия по контролю проводятся:

а) без взаимодействия с проверяемыми лицами – в форме наблюдения;

б) во взаимодействии с проверяемыми лицами – в форме документарных и выездных проверок.

Дата окончания публичного обсуждения — 27 июня 2019 г.

Оставить свои пожелания и замечания на страницах обоих документов.

Телеком-ревью подсчитал количество нормативных правовых актов, необходимых для реализации федерального закона 90-ФЗ, и выяснилось, что на данный момент уже опубликовано 22 проекта актов:

Между тем, глава DiPHOST Филипп Кулин обращает внимание на то, что

«Большинство подзаконных актов по «устойчивому Рунету» размещены для публичного обсуждения с ошибочным указанием степени регулирующего воздействия».

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Им была создана страница, рассказывающая о нарушении процедур размещения «нормативки по устойчивому Рунету», где приведены ссылки на сами документы, а также предложения того, как это можно исправить.

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