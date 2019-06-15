Роскомнадзор берёт информацию о трансграничном трафике под свой контроль

Закон о «суверенном Рунете» продолжает обрастать подзаконными актами. На общественное обсуждение Роскомнадзором выложено два документа, разработанных в рамках реализации федерального закона 90-ФЗ:
— Проект приказа «Об утверждении Порядка контроля за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, организаторами распространения информации в сети «Интернет», имеющими номер автономной системы, обязанности использования точек обмена трафиком, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком, для взаимодействия с имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи»;
— Проект приказа «Об утверждении Порядка контроля за достоверностью и полнотой информации о цели использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными владельцами линии связи».
Целью первого документа является утверждение порядка контроля за использованием точек обмена трафиком, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком.
Кого коснётся действие этого документа:
— операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы в случае использования точек обмена трафиком для взаимодействия с имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи;
— организаторов распространения информации в сети «Интернет», имеющих номер автономной системы.
При проведении мероприятий по контролю уполномоченные лица органа по контролю устанавливают факт использования проверяемыми лицами точек обмена трафиком для взаимодействия с имеющими номер автономной системы операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами для передачи сообщений электросвязи, сведения о которых содержатся в реестре точек обмена трафиком.
Мероприятия по контролю проводятся:
а) без взаимодействия с проверяемыми лицами – в форме наблюдения;
б) во взаимодействии с проверяемыми лицами – в форме документарных и выездных проверок.
Наблюдение проводится по месту нахождения органа по контролю на основании в том числе:
а) имеющихся в распоряжении органа по контролю сведений о маршрутах сообщений электросвязи, получаемых, в том числе, на основании абзаца шестого подпункта 4 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
б) сведений, содержащихся в реестре точек обмена трафиком;
в) получаемой от граждан, организаций, государственных и муниципальных органов информации;
г) общедоступной информации.
Продолжительность наблюдения составляет не более одного рабочего дня.
В случае выявления нарушения указанной возложенной него обязанности, акт наблюдения направляется лицу, в отношении которого проводилось наблюдение, любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить факт его получения.
Документарная проверка проводится по месту нахождения органа по контролю.
Продолжительность документарной проверки не может превышать 30 рабочих дней и может быть продлена приказом руководителя или заместителя руководителя органа по контролю не более чем на 30 рабочих дней.
Проверяемое лицо, в случае не согласия с актом наблюдения или актом документарной проверки, направляет свои замечания к такому акту в орган по контролю в течение 10 дней со дня получения такого акта.
Выездная проверка проводится по месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности проверяемого лица.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным установить исполнение проверяемым лица обязанности.
Выездная проверка проводится с предъявлением служебных удостоверений уполномоченными лицами, обязательным ознакомлением руководителя или иного уполномоченного представителя проверяемого лица с заданием на проведение мероприятия по контролю.
О проведении выездной проверки проверяемое лицо уведомляется органом по контролю не менее чем за 1 рабочий день до начала ее проведения любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить факт его получения.
Продолжительность выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней и может быть продлена приказом руководителя или заместителя руководителя органа по контролю не более чем на 30 рабочих дней.
Документарные и выездные проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года, за исключением случаев поступления в орган по контролю информации о возможном наличии фактов неисполнения проверяемыми лицами указанной в данном приказе обязанности.
Дата окончания публичного обсуждения — 27 июня 2019 г.
Второй документ должен утвердить порядок контроля за достоверностью и полнотой информации о цели использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными владельцами линии связи.
Настоящий Порядок определяет процедуру проведения мероприятий по контролю за:
а) достоверностью информации о цели использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными владельцами такой линии связи в соответствии с пунктом 1 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
б) полнотой информации, указанной в подпункте «а» настоящего пункта, представляемой собственниками или иными владельцами такой линии связи представляемой в соответствии с пунктом 1 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
Мероприятия по контролю проводятся Роскомнадзором. На основании его поручения в целях осуществления мониторинга информационно-телекоммуникационных сетей и информационного пространства в части соблюдения законодательства РФ в сфере связи и информационных технологий к мероприятиям по контролю может привлекаться радиочастотная служба (ГРЧЦ).
Предметом мероприятий по контролю является проверка достоверности и полноты информации о цели использования пересекающей Государственную границу Российской Федерации линии связи, а также о средствах связи, установленных на указанной линии связи, представляемой собственниками или иными владельцами линии связи.
Мероприятия по контролю проводятся:
а) без взаимодействия с проверяемыми лицами – в форме наблюдения;
б) во взаимодействии с проверяемыми лицами – в форме документарных и выездных проверок.
Дата окончания публичного обсуждения — 27 июня 2019 г.
Оставить свои пожелания и замечания на страницах обоих документов.
Телеком-ревью подсчитал количество нормативных правовых актов, необходимых для реализации федерального закона 90-ФЗ, и выяснилось, что на данный момент уже опубликовано 22 проекта актов:
Между тем, глава DiPHOST Филипп Кулин обращает внимание на то, что
«Большинство подзаконных актов по «устойчивому Рунету» размещены для публичного обсуждения с ошибочным указанием степени регулирующего воздействия».
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Им была создана страница, рассказывающая о нарушении процедур размещения «нормативки по устойчивому Рунету», где приведены ссылки на сами документы, а также предложения того, как это можно исправить.
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