Путин поручил определить исполнителей подключения соцобъектов к Сети

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству определить единственных исполнителей по подключению социально значимых объектов к сети мобильной связи и интернету с использованием инфраструктуры ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Поручения касаются всех регионов России, включая Крым и Севастополь.

«Речь идет о мультидиапазонной сети беспроводного широкополосного доступа для подключения социально значимых объектов. Она будет работать на основе технологии LTE как в диапазоне 450 МГц, так и других — 1,8 ГГц и 2,3-2,4 ГГц», — подчеркивает Телеком-ревью, ознакомившись с документом.

Должны быть определены:

— подрядчики по подключению объектов РТРС к сети связи общего пользования с использованием волоконно-оптических линий;

— перечень видов социально значимых объектов, которые подключаются к сети.

Срок – 1 июля 2019 г.

«Установить в качестве дополнительного условия исполнения государственных контрактов единственными исполнителями <…> перечня поручений — использование телекоммуникационного оборудования преимущественно российского производства», — также указано в документе.

Срок – 15 июля 2019 г.

Кроме этого, Путин поручил до 1 сентября текущего года «определить правила недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре связи».

Ответственный: Медведев Д.А.

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