Центр «Э» обвинил челябинского экоактивиста в пропаганде нацистской символики

В Челябинске на лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца завели административное дело по статье 20.3 КоАП. Как Московец сам рассказал в своём Facebook, недавно он получил повестку в отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску. В полицию активист пришёл со своим адвокатом, Ольгой Лепёхиной, и там выяснил — ему инкриминируют «публичное размещение нацистской символики в августе 2014 года». Причиной тому стал пост во ВКонтакте, где он возмущался бездействием властей в отношении хулиганов, нарисовавших нацистскую надпись недалеко от школы. Он рассказал, что пять лет назад увидел на строительном заборе нацистскую надпись, сфотографировал, отправил обращение в прокуратуру через онлайн-приемную, после чего сделал пост о том, что такая надпись появилась в Челябинске. Через месяц Московец снова шел мимо того места, надпись так и осталась на месте:

«Я еще сфотографировал, сделал пост, что у нас все время болтают о борьбе с фашизмом, украинских фашистах, но у нас за месяц не то, что не нашли виновных, но даже надпись не замазали. И опять ничего не произошло. Потом строительство закончилось, забор убрали. А сейчас ЦПЭшники шьют на меня дело, видимо, сканируют мою страницу внимательно, прошерстили и нашли этот пост. Но оформили дело по 20.3 КоАП только на фотографию, а предысторию ни слова не сказали».

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Причем, отмечает Московец, дело было возбуждено при участии уже ставшего легендарным в среде челябинских активистов «эшника» — Богдана Крысина. Челябинец также сообщил, что дал в полиции свои пояснения, а уж те «сейчас будут думать, что делать с этим».

«Повестки не дали. Они сделали вид, что очень удивлены, мол, из прокуратуры пришло, начали разбираться. Пока вопросов нет. Срок давности действует с момента обнаружения», — сказал Московец.

По его словам, сейчас примерно на том же месте такая же надпись, и никто ее не замазывает. «Я сделал об этом видео, на страницах везде есть. У нас, видимо, есть какая-то нацистская группировка, потому что надписи периодически появляются. Вместо того, чтобы меня дергать, надо искать настоящих нациков», — заявил активист.

Борьба с нацисткой символикой. Настоящая и мнимая.

Коротко о моём новом административном деле #ВасилийМосковец #Московец74 Опубликовано Василий Московец Понедельник, 17 июня 2019 г.

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