Совбез России сравнил «цифровой» терроризм с оружием массового уничтожения

Цифровой терроризм в будущем по масштабам последствий может быть сопоставим с оружием массового уничтожения. Об этом на международном форуме по вопросам безопасности заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Он также рассказал о попытках боевиков заполучить химическое оружие, их вмешательстве в работу критически важных объектов и использовании ими 3D-принтеров.

«Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления. Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов», — сказал представитель Совбеза РФ.

По его словам, интернет стал основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. Коков добавил, что на сегодняшний по экспертным оценкам день насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов.

Заместитель секретаря заявил о том, что интернет, несмотря на очевидные плюсы, несет в себе и «очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов».

«Все это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — заключил замсекретаря Совета безопасности.

Совбез РФ: террористы печатают себе оружие на 3D-принтерах, https://t.co/nwAZpPRiq9 — Новый Взгляд (@newvz_ru) 19 червня 2019 р.

Коков обратил внимание на выявленные силовиками случаи, когда террористы в домашних условиях, используя полимерные материалы, «печатали» на 3D-принтерах как холодное оружие, так и огнестрельное, на которое металлодетектор при осмотре не среагирует.

Он также призвал объединить усилия, чтобы «соответствовать современным вызовам, связанным с информатизацией, с цифровизацией, с созданием искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и других технологий».

Недавно стало известно, что Совбез не поддержал конверсию используемых силовиками радиочастот, которые просят мобильные операторы для запуска связи 5G.

Совбез выступил против освобождения частот. Минобороны и ФСО для 5G Без этого ресурса Россия рискует отстать в развитии новой технологии https://t.co/E35GJLsBvp — Zelax (@Zelax_Company) 19 червня 2019 р.

В начале июня два федеральных чиновника сообщили РБК, что Совбез России выступил против передачи частот диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G-сетей. В аппарате Совбеза заявили, что не располагают такой информацией и не подтверждают ее. Без этих частот Россия отстанет в развитии связи даже от Тропической Африки, в свою очередь, предупредили в Минцифры.

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