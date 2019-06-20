Роскомназор заплатит 415 тыс. руб. за незаконное разделегирование сайта

В 2016 году по требованию Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан был отключен домен огрн.онлайн, принадлежащий индивидуальному предпринимателю Арсену Мирзаяну, открывшему доступ к Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ). Поводом стала жалоба одного из бизнесменов, недовольных публикацией его персональных данных (фамилии, имени и отечества).

Чиновники не отрицали, что организатор сервиса получил информацию официально от налогового ведомства и обрабатываемые персональные данные являются общедоступными. Но, по логике Роскомнадзора, публиковать эти материалы в открытом доступе вправе только сама Федеральная налоговая служба, а не сторонние «неуполномоченные лица». Кроме того, владелец сайта размещал контекстную рекламу, то есть использовал персональные данные с целью извлечения дохода.

Арбитражный суд города Москвы в июне 2017 года отверг эти доводы: «Размещение рекламы не противоречит цели использования персональных данных. Указанная цель совпадает с целью сбора данных для государственной регистрации и не противоречит ей», – констатировали служители Фемиды. Таким образом, действия РКН были признаны незаконными, суд обязал ведомство отменить решение о разделегировании сайта. Роскомнадзор обязали направить в ООО «РЕГ.РУ» решение об отмене требования №9633-04/16 от 22.11.2016 г. с уведомлением о необходимости возобновить делегирование доменного имени огрн.онлайн. Также суд взыскал в пользу Индивидуального предпринимателя Мирзаяна Арсена Валерьевича расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.

В мае уже текущего года Арбитражный суд города Москвы рассмотрел иск о взыскании с Роскомнадзора в пользу Мирзаяна 4 984 179 рублей 38 копеек.

«Ответчики против удовлетворения исковых требований возражали по доводам, изложенных в письменных отзывах», — говорится в решении суда. Но, как следует из искового заявления, «за более чем полугодовой период делегирования домена сайта Истца огрн.онлайн полностью потерял посещаемость, стабильный рост которой сохранялся на протяжении всего времени работы до действия Ответчиков».

По мнению истца, потеря посещаемости сайта привела к возникновению у него убытков в виде упущенной выгоды по получению дохода от рекламы, размещаемой на сайте, причем истец дважды обращался к ответчика с досудебными претензиями о возмещении убытков. В суде были представлены расчеты, продемонстрировавшими финансовую суть претензий истца. Однако суд посчитал, что размер упущенной выгоды гораздо меньше заявленной — 415 603 руб. 08 коп., и в итоге постановил взыскать с Роскомнадзора эту сумму плюс расходы по оплате госпошлины в размере 11 312 рублей.

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