Министерство финансов допускает возможность купли-продажи криптовалют

В рамках подготовки законопроекта об обращении в РФ криптовалют обсуждается идея разрешить куплю-продажу, но не расчеты, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев журналистам:

«В части криптовалют последний вопрос, который остался — буквально сегодня у нас была встреча с участием и ЦБ, и ФСБ — по сути, у нас сейчас вопрос определения того, насколько может использоваться криптовалюта. Там диапазон от запрета до возможности покупки. Как иностранной валюты: купить и продать можно, а рассчитываться нельзя. После того, как политическое решение по этому вопросу будет принято, будет у нас и ответственность прописана».

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Законопроект о цифровых финансовых активах, в котором был прописан запрет на использование криптовалюты как средства платежа в РФ, был принят Госдумой в первом чтении в мае 2018 года. При подготовке ко второму чтению определение криптовалюты было заменено на «цифровые операционные знаки».

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал введение этого понятия компромиссным решением и отметил, что согласно рекомендациям FATF Россия до конца 2019 года должна принять законопроект об обращении криптовалют, так как этот инструмент используется, в том числе, и для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Законопроект планировалось рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы в марте текущего года, но вопрос был перенесен. При этом в конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор по-прежнему против запуска криптовалюты в РФ, но готов изучить проект криптовалюты под золото (стейблкоина), если это не денежный суррогат.

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