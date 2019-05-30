Центробанк: нет криптовалютам и больше блокировок!

В Госдуме перед депутатами выступила председатель Центрального банка России с годовым отчётом, где она озвучила ряд важных тезисов, касающихся в том числе интернета и цифровых валют.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ совместно с Яндексом обсуждает возможность маркировки легальных сайтов микрофинансовых организаций.

«Чтобы снизить вероятность того, что человек попадет в ловушку «черных кредиторов», с прошлого года мы ведем проект с Яндексом по маркировке сайтов легальных МФО как заслуживающих доверия. Мы обсуждаем аналогичные проекты и с другими поисковыми системами», — подчеркнула Председатель ЦБ.

При этом она подчеркнула, что, в основном, «черные кредиторы» действуют через интернет, и «надо остановить этот процесс»:

«Поэтому мы просим дать полномочия Центральному банку по оперативной блокировке сайтов, где рекламируются незаконные финансовые организации. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму».

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Стоит заметить, Центробанк уже имеет полномочия блокировать интернет-ресурсы с вредоносным содержанием, относящимся к сфере финансовых рынков и национальной платежной системе. Соответствующее соглашение заключено между регулятором и Координационным центром национального домена сети Интернет ещё в 2016 году. Кроме этого, сейчас рассматривается законопроект №605945-7, который наделяет Банк России полномочиями по блокировке нарушающих законодательство России на финансовом рынке, а также используемых для мошеннических действий сайтов. Документ уже прошёл в Госдуме первое чтение.

Набиуллина также заявила, что Центробанк против легализации криптовалют, поскольку здесь присутствуют слишком большие риски для населения. Вместо этого ЦБ продолжит развивать собственную систему быстрых платежей, пообещала глава российского финрегулятора.

На это заявление почти молниеносно отреагировал Сбербанк, приостановив планы по работе с криптовалютой. Об этом объявил вице-президент кредитной организации Андрей Шеметов: «Мы ждали законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой. Так как на текущий момент регулятор смотрит негативно, мы решили приостановить этот план».

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