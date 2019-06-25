В Архангельской области ещё один пользователь ВКонтакте обвиняется в неуважении к власти

В Архангельской области полиция составила административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) на котласского электромонтера Дмитрия Попперека из-за комментариев про президента Владимира Путина и губернатора Игоря Орлова (который сам называл местных жителей «шелупонью»), сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В протоколе, составленном в середине июня текущего года местным участковым, говорится, что электромонтер вагонного депо Попперек с начала апреля по июнь комментировал записи в пабликах ВКонтакте: «Подслушано в Котласе», «Эхо Котласа», «Котлас Онлайн» и «Котлас главные новости». Эти комментарии, по версии полиции, оскорбили государственную власть в лице губернатора области Орлова и президента Путина. «К делу приложены распечатки сотен постов Дмитрия «ВКонтакте»», — также сообщает глава Агоры.

«Тенденция применять статью о неуважении к власти в отношении критиков региональных губернаторов начинает прослеживаться, — отмечает Чиков. — Дмитрия Попперека защищает адвокат Агоры Станислав Селезнёв. Дело в суд еще не передано».

.



.