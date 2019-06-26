За гиперссылку на видео об избиении студента суд оштрафовал Тайга.Инфо

Издание «Тайга.Инфо» оштрафовали на пять тысяч рублей за гиперссылки на видео о групповом избиении студента, где нападавшие использовали нецензурную брань. Об этом сообщил главный редактор Василий Волнухин:

«Суд состоялся пару недель назад, нас оштрафовали на пять тысяч рублей. Мы решили это особо не афишировать».

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«Мы собираемся подавать апелляцию, в настоящее время готовим документы. Считаем, что гиперссылки, ведущие на сторонние интернет-ресурсы, — это не наша ответственность. Наш случай не единственный, однако подобные штрафы — большая редкость», — сказал Волнухин.

Роскомнадзор составил протокол об использовании нецензурной брани в трех публикациях «Тайги.Инфо», где шла речь о групповом избиении студента колледжа. В описании сцены насилия журналисты использовали прямую речь одного из нападавших, заменив одно слово пятью значками «звездочка»: «Убей его, *****!», что, как решили журналисты и стало причиной для претензий регулятора.

Однако позднее в Роскомнадзоре пояснили, что не довольны гиперссылками на видеозаписи с матом, а не словом, скрытым под знаками «звездочек».

«В ходе мониторинга сайта специалистами Роскомнадзора выявлено три материала, касающихся избиения подростка. В каждом из них присутствовала активная гиперссылка на видео избиения, в котором отчетливо слышна нецензурная брань», — сообщили в пресс-службе.

Шеф-редактор znak.com Дмитрий Колезев видит в этом случае нездоровую тенденцию к усилению цензуры, поскольку если раньше надзорное ведомство штрафовало издания за размещение на своих страницах роликов из YouTube и других сервисов, то сейчас оно пошло дальше — наказывает уже за гиперссылки:

«Во-первых, это выглядит выходящим за рамки закона и здравого смысла. Во-вторых, это возможная подстава для СМИ: журналисты не могут контролировать содержание сторонних страниц. Сегодня вы разместили гиперссылку на сайт N, а завтра владельцы или пользователя сайта N разместили на нем матерные слова. РКН может штрафовать вас за это. Более того, по такой логике, СМИ нельзя давать ссылки на любые посты в социальных сетях, где содержится мат, в том числе в комментариях. Если идти дальше, то СМИ не могут даже ставить кнопки Facebook/VK/Twitter на своих страницах, так как они являются гиперссылками, которые ведут на паблики СМИ, коммантерии в которых могут содержать мат. В общем, опасная и нелепая ситуация».

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Это ещё одна иллюстрация того, что если общество и сами журналисты не выступают в защиту свободы слова, то эта свобода будет ограничиваться и дальше, добавляет он: «И будет все хуже. Стремление государства здесь безгранично, в какой-то момент ему нужно сказать: «Нет, так не пойдет. Мы с этим не согласны. Мы готовы протестовать против этого». Пока мы отчетливо не заявим, что не согласны, запреты будут расширяться».

По информации «Тайги.инфо», проверку проводил РКН по жалобе директора учебного заведения Александра Аверьяскина, который будучи членом ОНФ («Общероссийского народного фронта») участвовал в его недавнем мероприятии. О том, что дело о «нецензурной брани» заведено с подачи руководителя колледжа, свидетельствует его запись в Фейсбуке, процитированная изданием: «Сегодня на медиафоруме в г. Сочи, встречаюсь с главой Роскомнадзора РФ [Александром Жаровым] по теме беспредела некоторых СМИ нашего региона. НГС, Тайга и ряд еще желтушников….. Разозлили….»

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