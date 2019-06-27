Неуважительные танцы и оскорблённые приставы

Список привлечённых к ответственности за неуважение к власти граждан России, как и география данного рода правонарушений, пополнились ещё двумя случаями. В Брянске в конце мая текущего года Советский районный суд оштрафовал жительницу города по закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме (ч.3 ст.20.1 КоАП) за танец реггетон на площадке памятника «Курган Бессмертия», расположенного в ЦПКиО им.1000-летия города Брянск. Решение о наказании за проявление неуважения в форме танца в России приняли впервые.

Штраф некоей Червяковой А.И. составил 30 000 рублей, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

Суд решил, что танец «выражен в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность и образует явное неуважение к обществу, при этом памятник «Курган Бессмертия» является объектом культурного наследия регионального значения».

Девушка признала вину. При этом пояснила, что «её хобби являются танцы». В какой-то момент у нее появилось желание «снять красивое видео, в котором она будет танцевать, таким местом она выбрала данную площадку». Она и ее знакомая «поднялись на Курган Бессмертия, где она стала танцевать направление танца реггетон, при этом ее знакомая производила съемку всего происходящего на принадлежащей ей мобильный телефон», а на следующее утро она со своего мобильного выложила записанное видео на свою страницу в социальной сети «Instagram». «Она не имела умысла на оскорбление памяти лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне, она преследовала цель записать видео с красивым видом на заднем плане», — говорится в пояснениях девушки. Выдать свою подругу Елена Червякова отказалась.

Чиков также сообщает, что саму девушку найти не удалось, но РосКомСвобода провела мониторинг Сети и, возможно, нашла видео с её участием. Речь здесь может идти об известной в Брянске под именем «Алёна Ф.» любительнице танцев, которая ранее уже устраивала подобные видеоперформансы, причем если обратить внимание на ролик, то непосредственно самого монумента в кадре не видно.

Кроме этого, некоторые брянцы утверждают, что данный объект уже давно стал местом для проведения публичных мероприятий с участием танцоров, певцов, байкеров, и т.д., и далеко не все они связаны с почтением памяти погибших в Великой Отечественной войне. «То есть концерты на Кургане можно устраивать, а танец нет, — пишут некоторые пользователи под новостью об Алёне Ф. — Это же тоже художественная самодеятельность, причем ничего не имеет с оскорблением памяти. Я совсем не понимаю, зачем наказали девушку, при этом оскорбив её человеческое достоинство и причинив материальный ущерб. Наказывайте тогда всех выступающих с номерами худ.самодеятельности, все коллективы, выступающие со сцены!»

Ещё одним случаем стало наложение Мотыгинским районным судом Красноярского края административного штрафа на Епифанову М.С., работающую в ООО «Боголюбовское» уборщицей. Судом установлено, что Епифанова в социальной сети «Одноклассники» в группе «Доска объявлений», разместила для общего обозрения информацию, выраженную в неприличной форме, чем проявила явное неуважение к службе судебных приставов.

Епифанова пояснила суду, что со своей странички в Одноклассниках сделала заметку, в которой хотела узнать, когда будут ходить паромы на реках Ангара и Тасей, однако телефон сам написал оскорбительную фразу в адрес службы судебных приставов и отключился. Сообщение оскорбительного характера смогла удалить только утром. Суд назначил уборщице штраф в размере 30 000 рублей.

Инвалида из города Осинники Кемеровской области суд оштрафовал за неуважение к власти из-за поста ВКонтакте про Путина «Путин, ты с**а трусливая», — написал житель города Осинники инвалид 3 группы Илья Путевский в своем аккаунте ВКонтакте. За это полиция завела административное дело о неуважении к власти (ч. 3 статьи 20.1 КоАП). В конце июня суд признал Путевского виновным и назначил штраф в размере 30 000 рублей. «Решение обжаловано, работает адвокат Агоры Станислав Селезнёв», — сообщает Павел Чиков.

Власть, между тем, уже начала реагировать на факт столь массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти. В администрации президента (АП) обобщили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете и пришли к выводу, что все они противоречат его смыслу, рассказали Дождю близкие к Кремлю источники. По их словам, с МВД прошли консультации, чтобы в региональные подразделения полиции направили разъяснения по применению закона. Эту информацию подтвердил источник, близкий к руководству МВД.

Закон, вступивший в силу в конце марта, вводит административное наказание за распространение в интернете информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (за повторное нарушение — до 300 тысяч).

Государственную власть осуществляют президент, Федеральное собрание, правительство и суды; мэры, губернаторы или сотрудники полиции под этот закон подпадать не должны, как и другие силовики, поясняет собеседник Дождя. Практику штрафовать за их критику предписано прекратить.

В ходе общения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым журналисты напомнили, что в ходе недавней «прямой линии» глава государства сказал, что закон об оскорблении госсимволов нельзя использовать для ограничений на критику власти. На просьбу подтвердить информацию «Дождя» Песков сказал: «С самого начала речь шла о том, что правоприменительная практика будет тщательно контролироваться в отношении этого закона».

«В этом законе речь идет об оскорблении символов власти, символов государственности, и это никак не может проецироваться на критику представителей власти», — подчеркнул Песков.

«Отдельные случаи неверной правоприменительной практики представляют интерес, и мы очень внимательно наблюдаем за этим», — сказал пресс-секретарь президента.

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