Налоговая снова взялась за блокировку «пиратских» сайтов

На основании приказа 2-6-20/2019-02-12-1471-АИ от 19.02.2019 г. первым ещё в феврале текущего года был заблокирован сайт filmm.ru, после чего налоговики почему-то свой приказ «перевели в спящий режим».

Ограничение доступа было снова задействовано, правда, на этот раз уже в отношении ещё 29 сайтов почему-то в середине июня. В данный момент три из них них уже вынесены.

Напомним, ранее ФНС уже блокировала «пиратские» домены — один из таких случаев мы описывали в марте прошлого года. Блокировка была задействована, скорее всего, за наличие на данных сайтах рекламы азартных игр, поскольку полномочия по ограничению доступа к интернет-ресурсам были даны налоговикам по закону о запрете азартных игр в 2015 году. Стоит заметить, ФНС является своеобразным рекордсменом по блокировкам — большинство ограничений доступа интернет-ресурсов было инициировано ей.