Опасный «яд античеловечности» увидела в Сети Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда считает, что главная опасность для детей в настоящее время идет из интернета, и призывает развивать качественные диалоговые цифровые площадки, где детей могут услышать.

Спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко уверена, что главная опасность для российских детей сейчас находится в Сети. «Если раньше основная опасность для детей исходила, как образно говорили, из подворотни, то сейчас — из интернета», — заявила Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Из интернета исходит опасный для детей "яд античеловечности", считает Матвиенко. Она предлагает бороться за детские души и создавать в сети развивающие диалоговые площадки, наполненные "реальными жизненными смыслами" // Интерфакс — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) July 4, 2019

Она пояснила, что «являясь несомненно полезным средством для обучения, проведения досуга, общения с друзьями, интернет вобрал в себя, породил негативные явления, очень опасные для детей».

«Многие формы преступности, доведение до суицида, торговля наркотиками, мошенничество, кибербуллинг наполняют всемирную сеть ядом античеловечности. Недаром интернет называют паутиной, в которой легко попадают доверчивые детские души», — сказала Матвиенко.

В связи с этим, по ее мнению, «надо учиться грамотно использовать социализирующий, обучающий, воспитательный потенциал цифровых технологий, не допустить, чтобы это сильное средство сделало молодой ум набором поверхностных, бессистемных, часто мусорных знаний и искаженных представлений о жизни».

«В противодействие напоминающей хаос бессистемности необходимо развивать качественные развивающие диалоговые площадки в цифровой среде. Такие проекты должны быть наполнены реальными жизненными смыслами, обеспечить обратную связь ученика и наставника, показать, что к их идеям прислушиваются, что их идеи интересны и могут дать плодотворные результаты», — сказала Матвиенко.

По ее словам, сейчас борьба идёт «не только за умы, но за души», и либо люди и дальше будут строить общество «в соответствии с идеалами, принципами гуманистическими, либо верх возьмет формирование общества на принципах нравственного релятивизма, вседозволенности».

«Либо берём в качестве идеала созидателя, труженика, либо человека, ориентированного на потребление, не обремененного нравственными обязательствами», — сказала спикер.

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