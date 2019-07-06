Роскомнадзор запустил процедуру взыскания с Google нового штрафа

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу рассмотрело дело об административном правонарушении в отношении компании Google, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

В конце мая текущего года специалисты Роскомнадзора провели контрольные мероприятия, в результате которых установлен факт неисполнения компанией Google требований федерального закона «Об информации…». «По закону компания обязана исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России, — говорится в пресс-релизе РКН. — Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске».

Компания Google, также утверждается в сообщении, в тот же день была уведомлена о результатах контрольного мероприятия:

За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении.

Роскомнадзор уличил Google в недостаточной фильтрации запрещенного контента pic.twitter.com/EqfffbPFrt — Пятый канал Новости (@5tv) July 5, 2019

На выборочную фильтрацию поисковой выдачи Google обратили внимание после проверки в мае. «Фильтрация.. осуществляется в пределах 70% — они достигли почти 80%, а потом расслабились. Надеюсь, когда административное производство закончится, они неожиданно увеличат свою функцию по фильтрации до почти 100%, и их не придется штрафовать», — говорил в июле глава ведомства Александр Жаров.

Это второй протокол в отношении корпорации за неполную фильтрацию запрещенного в России контента — в декабре прошлого года Google оштрафовали за это на 500 тыс. рублей.

«Интересно, как РКН это все тестировал… Не, правда — кто-то вручную сидел и искал?» — удивляется исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

Его мысль развивает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев:

«На самом деле, если упороться и поискать по запрещенным ресурсам вручную, то цифра в 30% не получится, как ни натягивай. Там реально процентов 80, а то и 90, я заморачивался. Но Роскомнадзор просто не может признать, что его тупо проигнорили, потому что, помните, как они радостно докладывали, что Google присоединился к фильтрации? И ведь сколько народу повелось, очевидно, включая тех, кому Роскомнадзор докладывает о результатах своей деятельности. Ну и что теперь, признать, что врали? Ну, нет, а вот 30% недоработки — вполне приемлемая цифра. И вот все у них так. Запомните, дети, сами по себе они не злодеи. Они — прохиндеи на службе у злодеев, в меру сил дурят и нас, и их».

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Пользователи Сети в основном также демонстрируют отсутствие поддержки действий Роскомнадзора:

дети написали жалобу на директора детсада потомучто не осилили просеять песок в песочнице — Всякая Борода (@roDxWfFJOoZ0tRX) July 5, 2019

Интернет превращают в телевизор. — Booi Casino (@BooiCasino) July 5, 2019

РКН надо наградить грамотой за повышение грамотности населения в части использования VPN сервисов — Sotrudnik (@sotrudnik99) July 5, 2019

В феврале текущего года Google выпустил отчет о прозрачности за первое полугодие 2018 года, который демонстрирует новый рост количества запросов от российских госорганов — на них пришлось 75% от общего числа по всему миру. Более 14 тысяч запросов в России касались удаления информации с YouTube, 3687 запроса — из поиска.При этом сам Google до сих пор не подключился к российской Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, за что на американскую компанию и был наложен первый штраф.

В феврале текущего года Роскомнадзор рапортовал о налаживании конструктивного диалога с Google. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщал, что РКН доволен результатами сотрудничества с американской компанией. На конец июня 2018 года поисковик удовлетворил 79% запросов от госорганов России и 47% запросов, основанных на судебных решениях о блокировке противоправного контента. Американский поисковик не стал подключаться напрямую к реестру запрещенных сайтов в России. Google и Роскомнадзор договорились, что ведомство будет ежедневно присылать компании обновления в реестре.

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