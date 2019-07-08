Наказания за «неуважение к власти» дают сбой

Сармановский районный суд Татарстана прекратил дело в отношении местного жителя Максима Семина по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за поста о «Единой России» за отсутствием состава правонарушения. В картотеке суда говорится, что Семин под именем «Злой помбур» разместил во ВКонтакте заявления, которые содержат «негативную оценку деятельности» политической партии, в том числе ее членов, и представителей власти. Название партии при этом не уточняется.

Отмечается, что высказывания были размещены в группе под названием «типичный Джалиль» 29 мая в 9:44, «МБХ медиа» удалось найти этот пост. В нем Семин называет партию «Единая Россия» и ее членов «шайкой, сбродом воров и мошенников», которые «жрут и не краснеют». В конце поста приводится адрес и фраза «если ты мужчина, ты найдешь меня!».

В постановлении суда говорится, что

«…негативность оценки деятельности той или иной партии, ее членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях, не является признаком объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью. 3 статьи 20.1 КоАП».

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«При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что наличие состава названного административного правонарушения в действиях Семина М. А. административным органом не доказано», — говорится в решении суда.

Няндомский районный суд Архангельской области признал законным отказ полицейских возбуждать административное дело об оскорблении главы Каргопольского муниципального района Натальи Бубенщиковой.

Местная жительница Ольга Бабурина, зарегистрированная в аварийном доме, спросила на странице администрации Каргопольского района во ВКонтакте, когда ее дом будут расселять. Бубенщикова ответила женщине, что расселение произойдет в 2019–2024 годах, после чего, по словам самой Бабуриной, неудовлетворённая таким ответом, она решила оставить под сообщением свой комментарий:

«Я возмутилась и послала их, тем самым оскорбила нашу глубоко неуважаемую администрацию. Было написано на меня заявление в полицию».

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В конце апреля полицейские отказались возбуждать дело по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП), тогда чиновница попыталась обжаловать это решение в суде. Специалист пояснил суду, что размещенное Бабуриной выражение является грубым, просторечным, но не является оскорбительным. По этому основанию суд признал действия полицейских законными и отказал чиновнице в возбуждении дела.

«А вот жителю карельской Калевалы Роману Ватанену повезло меньше», — сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

В начале апреля местный житель Роман Ватанен попал под проведенное должностным лицом оперативного отдела Службы в городе Костомукше пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение».

«Бдительный погранец обнаружил, что 31 марта 2019 г. был факт размещения привлекаемым лицом на принадлежащей ему странице в сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», — пишет Чиков.

Суд в Костомукше оштрафовал карела на 30,000 рублей, а Верховный суд Карелии признал это решение законным. «Что такого и про кого Ватанен сказал, в решениях судов не написано», — отмечает глава Агоры.

Архангельская область — первая в РФ по количеству дел за оскорбление власти. Достаточно большая часть из них связана с антимусорными протестами, а также адресована губернатору Игорю Орлову, назвавшему протестующих жителей Поморья «шелупонью».

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