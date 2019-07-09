Крупные правообладатели хотят полностью удалять пиратские сайты из поиска

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд. Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.

Норму о досудебном удалении доменов из поисковиков правообладатели хотят включить в новые антипиратские поправки, которые медиаиндустрия готовит вместе с чиновниками. Свою позицию медиакомпании изложили в письме заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину, чье ведомство отвечает за интернет-блокировки. Инициатива была высказана в рамках работы над проектом антипиратского закона, который планируется подготовить к началу сентября. «Ведомости» ознакомились с копией письма правообладателей, его подписали крупнейшие телехолдинги («Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Первый канал»), онлайн-кинотеатры в лице Start.ru и Ассоциации интернет-видео, а также Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Поводом для досудебного удаления домена из поиска предлагается считать наличие на одном ресурсе 10 и более ссылок с пиратским содержанием. «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице, и она снова становится доступна в выдаче. Это решается только блокировкой всего ресурса», — пояснил один из авторов письма.

Роскомнадзор считает инициативу недоработанной, сообщает собеседник издания в ведомстве. Там полагают, что досудебные блокировки целых доменов могут привести к злоупотреблениям.

Инициативу с удалением не только ссылок, но и доменов пиратских сайтов из поиска правообладатели обсуждали в июне текущего года. Однако интернет-компании не поддерживают такую идею.

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