Правообладатели хотят удалять из поиска домены

Правообладатели предложили новый механизм борьбы с пиратскими сайтами в рамках разрабатываемого законопроекта, который должен прийти на смену действующему с ноября 2018 года антипиратскому меморандуму, рассказал источник «Ъ», знакомый с ситуацией.

Механизм предполагает внесение в реестр для удаления поисковиками не только ссылок на нелегальный контент, но и доменных имен сайтов, неоднократно попадавшихся на нарушениях. Однако интернет-компании, по словам собеседника, не поддерживают идею и вопрос стал наиболее спорным в обсуждении проекта.

На днях в Роскомнадзоре состоялось закрытое совещание, где обсуждался законопроект. На нем присутствовали представители издательского рынка, «Медиа-Коммуникационного союза» (МКС; объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи) и интернет-компаний. Держателем «антипиратского» реестра является также МКС. Конкретных решений по итогам принято не было, говорят источники. В Роскомнадзоре отказались от комментариев.

В июне РКН предложил ввести штрафы для поисковых систем за отказ удалять из выдачи ссылки на сайты, доступ к которым ограничен в России. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России». Компании должны удалять из выдачи сайты, которые размещают пиратский контент, если этот факт установлен судом, а доступ к ресурсу ограничен Роскомнадзором. Штраф за повторный отказ удалять из поисковой выдачи сайт, заблокированный по решению суда, составит от 1 млн до 3 млн руб. вместо нынешних 500 –700 тыс. руб. За отказ поисковиков подключаться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России, депутаты предложили повысить штраф с 1 млн до 5 млн руб.

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