Разработана инструкция по блокировке оскорбляющей власти информации и недостоверных новостей

В целях обеспечения единого порядка реализации полномочий, предусмотренных федеральным законом №30-ФЗ («о неуважении к власти»), Генеральная прокуратура России разработала проект Приказа «Об утверждении инструкции о порядке рассмотрения уведомлений о распространяемой с нарушением закона информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»». Кроме этого он касается и федерального закона №31-ФЗ («о запрете распространения недостоверной информации под видом достоверной»), а также ещё раз описывает соответствующие процедуры по входящей в полномочия Генпрокуратуры блокировке других материалов («призывы к массовым беспорядкам», информация от «нежелательных организаций» и т.д.). Документом утверждается соответствующая инструкция, а также признаются утратившими силу ряд приказов Генпрокурора об ограничении информации в интернете.

«Инструкция, — говорится в проекте приказа, — устанавливает порядок рассмотрения уведомлений о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть, а также информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам».

Рассматриваться будут уведомления, направленные федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями или гражданами.

«Положения Инструкции распространяются на уведомления, полученные в письменной или устной форме на личном приеме, посредством почты, телеграфа, факсимильной связи, информационных систем общего пользования, — указано в документе. — Для приема уведомлений в форме электронного документа в органах прокуратуры Российской Федерации могут быть созданы соответствующие разделы. Поступившие уведомления подлежат обязательной регистрации в системе АИК «Надзор»».

Поступающие в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Главную военную прокуратуру уведомления в случае необходимости дополнительной проверки или уточнения указанных в них сведений могут быть направлены в нижестоящую прокуратуру по месту выявления информационного материала, его размещения или нахождения лица, направившего уведомление.

При обнаружении на указанном в уведомлении интернет-ресурсе распространяемой с нарушением закона информации исполнитель осуществляет исследование всего сайта, интернет-страниц пользователей сайта, проводит мониторинг иных интернет-ресурсов на предмет возможного копирования противоправной информации.

При необходимости оценки смысловой направленности информационного материала инициируется его экспертное исследование с целью получения заключения специалиста в области лингвистики, социальной психологии, религиоведения и др. К проведению таких мероприятий могут быть привлечены подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, иных органов и организаций.

Также отмечается, что «материалы о результатах предварительного рассмотрения уведомлений прокурорами городов, районов и приравненными к ним военными и иными специализированными прокурорами, подтверждающие вывод о распространении информации с нарушением закона, не позднее 10 рабочих дней с момента поступления уведомлений направляются прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным и другим специализированным прокурорам, а в случаях, не терпящих отлагательства, – незамедлительно, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией».

На основании полученной информации составляется заключение, которое утверждается начальником Главного управления и управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурором субъекта Российской Федерации, приравненным к нему военным и другим специализированным прокурором либо их заместителями.

Заключение должно содержать URL-адрес страницы сайта или доменное имя сайта, позволяющие идентифицировать информацию в сети «Интернет», обоснованный вывод о целесообразности направления требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для принятия мер по удалению информации и (или) ограничению доступа к информационным ресурсам.

К заключению прилагаются снимки экрана, материалы, подтверждающие обоснованность выводов о распространении информации с нарушением закона (копии заключения специалистов (при наличии), сведения о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, постановление о возбуждении уголовного дела, протоколы, постановления и иные документы по делам об административных правонарушениях и др.).

Заключение, утвержденное прокурором субъекта Российской Федерации, приравненным к нему военным и другим специализированным прокурором или его заместителем и материалы проверки направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации не позднее 5 суток с момента поступления материалов из нижестоящей прокуратуры. Военные прокуроры заключение с материалами представляют через Главную военную прокуратуру.

В пункте «Особенности рассмотрения уведомлений о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации» сказано:

«В целях пресечения распространения указанной в настоящем разделе информации прокуроры городов, районов, и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуроры незамедлительно либо не позднее одного рабочего дня информируют прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры обо всех случаях поступления сведений о возбуждении дел об административных правонарушения. Направляемые материалы должны содержать описание существа правонарушения, сведения о виновном лице, о возбуждении дела об административном правонарушении, его дальнейшем движении (при наличии), адрес интернет-ресурса, позволяющего идентифицировать распространяемую с нарушением закона информацию в сети «Интернет», снимки экрана, а также копии имеющихся процессуальных документов по делу об административном правонарушении».

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В пункте «Особенности рассмотрения уведомлений о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики,

промышленности или связи» говорится следующее: «В целях пресечения распространения указанной в настоящем разделе информации прокуроры городов, районов, и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуроры незамедлительно либо не позднее одного рабочего дня информируют прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры обо всех случаях поступления сведений о возбуждении дел об административных правонарушениях».

Направляемые материалы должны содержать описание существа правонарушения, наступивших неблагоприятных последствий или угрозы их наступления, сведения о виновном лице, о возбуждении дела об административном правонарушении, его дальнейшем движении (при наличии), адрес интернет-ресурса, позволяющего идентифицировать распространяемую с нарушением закона информацию в сети «Интернет», снимки экрана, а также копии имеющихся процессуальных документов по делу об административном правонарушении.

Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуроры или их заместители при поступлении материалов из прокуратур городов, районов и приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур, а также уведомлений от уполномоченных органов о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 9–11 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, проводят проверку наличия в сети «Интернет» информации, в связи с распространением которой возбуждено дело об административном правонарушении, и в случае ее неудаления незамедлительно либо не позднее одного рабочего дня направляют материалы вместе с заключением о необходимости ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по сети ИСОП, военные прокуроры – через Главную военную прокуратуру. К обозначенным материалам также прилагается проект требования о принятии мер по удалению информации и ограничению доступа к информационным ресурсам.

Направление требований в Роскомнадзор осуществляется работниками Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Российской Федерации, управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах через личный кабинет Генеральной прокуратуры Российской Федерации на официальном сайте Роскомнадзора в сети «Интернет» либо посредством факсимильной связи.

Первый экземпляр требования на бумажном носителе после отправки через личный кабинет либо посредством факсимильной связи направляется в Роскомнадзор по почте, второй экземпляр с копиями снимков экрана (скриншотов) подшивается в дело.

Рассмотрение требования находится под контролем до удаления распространяемой с нарушением закона информации с интернет-ресурсов либо блокирования доступа к ним.

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы — 17 июля 2019 г.

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