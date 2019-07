XMPP-клиент Conversations внесен в реестр по слежке за пользователями

Проводя мониторинг реестра организаторов распространения информации (ОРИ), РосКомСвобода обнаружила в нём трёх новых «постояльцев», одним из которых оказалось достаточно популярное платное приложение для android-смартфонов Conversations (Jabber / XMPP):

reestr.rublacklist.net/distributor/109589

Клиент доступен по свободной лицензии GPL-3.0. Conversations поддерживает передачу файлов и имеет на выбор несколько способов шифрования. В клиенте есть встроенная поддержка сети TOR.

Daniel Gultsch, разработчик Conversations, автор расширения XEP-0363: HTTP File Upload и принимал непосредственное участие в адаптации библиотеки OMEMO под XMPP.

Данное приложение можно платно приобрести на Google Play. Приложение Conversations Legacy, которое также есть в магазине приложений Google — старая и бесплатная версия с поддержкой OTR, но без поддержки push-уведомлений и включенного шифрования OMEMO по-умолчанию. Версии в F-droid и Google Play ничем не различаются.

На сайте сервиса в разделе «Безопасность и конфиденциальность» сказано, что пользователи могут свободно выбирать для себя надежный сервер, в то же время общаясь с контактами, которые используют другие серверы:

Два других участника реестра ОРИ:

reestr.rublacklist.net/distributor/109588;

reestr.rublacklist.net/distributor/109587.

Напомним, внесение в реестр ОРИ инициируется ФСБ, после чего РКН направляет интернет-сервисам соответствующие обращения, где компании обязаны сообщить ему свои данные. Но на этом сотрудничество с российскими властями не заканчивается, попадание в реестр ОРИ накладывает на интернет-сервис ряд обязательств согласно федеральным законам 97-ФЗ и 374-ФЗ: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.

Одним из недавних громких случаев стало внесение туда популярного сервиса знакомств Tinder, которые насчитывает более 50 млн человек. РосКомСвобода обращалась к нему за комментарием, но ответа так и не получила.

UPD.

Ответ разработчика Conversations на данную ситуацию:

German law forbids us from handing user data to foreign governments or their agencies. (And we wouldn’t if we were allowed to). You can take a look at our privacy policy.

The information the Russians asked for (and I copy pasted) can be found on our website (Tax ID & address)