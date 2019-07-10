В Госдуме посчитали, что правоохранители Якутии «вольно трактуют антифейковый закон»

На днях в городской суд Якутска было направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п.1 ст.13.15 КоАП РФ). Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей». Материал Михаила Романова рассказывал о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ.

По словам главреда «Якутска вечернего», полицейский собирался взять объяснения у Романова, который проходит свидетелем по делу Аммосова, но не смог мотивировать свое требование. После этого он составил протокол по статье о «злоупотреблении свободой информации».

По мнению сотрудника правоохранительных органов, фраза из статьи Романова «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние».

Ситуацию взял под контроль Союз журналистов России. Руководитель юридического отдела организации Наталья Голоносова заявила, что они впервые столкнулись с обвинением журналиста в злоупотреблении свободой информации. Обычно в России возбуждают дела по пункту 6 той же статьи ― за материалы, призывающие к экстремистской деятельности, отметила она.

Между тем, в Госдуме осудили возбуждение «административки» против журналиста. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») уточнил, что по полученной им от Союза журналистов России информации, дело в отношении Михаила Романова возбудили не по статье за «воздействие на подсознание», как об этом накануне сообщили СМИ, а по статье за распространение фейковых новостей:

«В этом прецеденте мы видим очередной пример вольного толкования положений антифейкового закона, поскольку публикация Михаила Романова не могла нести угрозу жизни или здоровью граждан либо провоцировать общественные беспорядки».

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Аналогичным образом правоохранительным органами вариативно понимается норма, препятствующая публикациям, непристойно оскорбляющим институты государственной власти, возмущен он.

«Свобода слова и свобода распространения информации — базовые конституционные права каждого гражданина. Дело против якутского журналиста — это пример того, как неугодный голос пытаются заглушить административными рычагами», — указал он.

Глава комитета Госдумы рассчитывает, что судебные инстанции будут точно следовать духу и букве закона.

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