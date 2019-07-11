Суд оштрафовал жителя Иркутска за онлайн-продажу открыток с Муссолини и Гитлером

Ленинский районный суд Иркутска привлек к административной ответственности гражданина И. за публичную демонстрацию нацистской атрибутики. Суд установил, что гражданин И. разместил на сайте Avito открытки, где были изображены лидеры Национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской Италии (Гитлер, Муссолини), военная техника Третьего рейха.

Иркутянина признали виновным в пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или схожей с ней (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), открытки у него конфисковали. Наложенный на гражданина судом штраф составил 1000 рублей.

В конце июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает использовать нацистскую символику без целей пропаганды. Авторы инициативы предложили дополнить ст. 20.3 КоАП примечанием, что ее действие не распространяется на «произведения науки, литературы, искусства, продукции средств массовой информации», а также на случаи использования нацистской символики в учебных целях «при условии осуждения нацизма и экстремизма».

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