От Instagram и Facebook потребовали удалить оскорбительные фото госсимволов РФ

В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры России ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы РФ, сообщается на сайте РКН:

«Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации».

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В адрес социальной сети, также говорится в сообщении, направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

Похожее обращение, тоже на основании требования Генпрокуратуры, Роскомнадзор направил в Instagram. Претензии российских властей вызвало изображение «непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации». Соответствующая страница была внесена РКН в реестр запрещённой информации.

«Instagram должен удалить изображение непристойных действий с государственным флагом России», — заявили в Роскомнадзоре.

Федеральные законы 28-ФЗ и 30-ФЗ о запрете на недопустимую критику властей были подписаны Президентом Путиным в марте текущего года. Там указано, что в случае обнаружения в Сети публикаций, которые в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство, общество, государство или государственные символы правоохранительные органы должны обратиться в Роскомнадзор, который в свою очередь обязан заблокировать страницу с незаконным сообщением. Однако​ федеральное ведомство должно за сутки уведомить о блокировке, дав возможность удалить сообщение самостоятельно. Законопроект предусматривает административное наказание и крупные штрафы.

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