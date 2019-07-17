Россия вышла на первое место по пользователям Tor

Россияне вышли в топ по количеству пользователей Tor. На это обратило внимание BBC. Порядка шестисот тысяч россиян анонимно заходили в Даркнет, и это стало историческим рекордом.

Причем если в первые месяцы 2019 года количество российских юзеров составляло около 300 тысяч, то уже в апреле график начало лихорадить, и к началу июля число пользователей возросло вдвое.

Последние подобные скачки трафика наблюдались в октябре 2015 года, когда Роскомнадзор заблокировал RuTracker из-за нарушения авторских прав. В связи с этим браузером Tor пользовались до 400 тыс. людей в сутки. Затем число сократилось.

Однако из-за наличия ботов, которые симулируют поведение пользователей в Tor, нельзя понять, сколько в действительности людей сидят в Даркнете.

«Из информации, которая у нас есть, нельзя сделать каких-либо выводов о происхождении скачков на графике», — сказала представитель браузера Стефани Уайтед.

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