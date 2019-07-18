В реестр запрещённых попало популярное украинское онлайн-издание «Петр и Мазепа»

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых одну из страниц известного украинского портала «Пётр и Мазепа»:

reestr.rublacklist.net/record/1627504/

Причиной тому стало решение Наримановского районного суда Астраханской области, который в феврале текущего года удовлетворил иск местного прокурора о признании запрещённой статьи «УПА и украинская полиция». Напомним, в январе 2015 года в перечень «некоммерческих организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности», была включена в том числе и УПА, официально переставшая существовать в 1949 году.

Информационное онлайн-издание «Петр и Мазепа» основано в 2013 году, в апреле 2018 года получило госрегистрацию в качестве информационного агентства. Материалы издаются на русском, украинском и английском языках.

Как пишет само издание:

«Мы — команда, которая решила работать с украинским медиапространством асимметрично.

Асимметрично – это значит, что у нас нет сотен бабушек для раздачи наших материалов возле метро или средств на телевизионную рекламу. Поэтому мы стараемся просто рассказывать вам о том, что происходит в стране и мире, искренне и человеческим языком. Как ни странно, это работает.

Мы решили не следовать клише, будь то стандарты Би-Би-Си или Синьхуа. Мы бываем субъективны и не всегда вежливы – нам важнее быть честными с самими собой и читателями, чем соответствовать вымышленным экспонатам Палаты мер и весов. К счастью, для тех, кому по нраву более привычные модели, есть весь остальной Юанет.

Мы не связываем себя с определенной политической идеологией и, тем более, политсилой».

.

.