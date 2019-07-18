Обналичка цензуры в стиле Лурка

Владелец и автор сатирической онлайн-энциклопедии Lurkmore Давид Хомак сообщил об новом абсурдном решении российских властей. Сегодня утром он получил уведомление Роскомнадзора, в котором сказано, что под запрет попала статья «Обналичка», где, разумеется, нет никакой пропаганды подобного рода преступлений.

Сколько живу, столько не устаю поражаться. Теперь запретили статью «Обналичка» с диагнозом, вы не поверите, «Размещена информация по оказанию услуг об обналичивании денежных средств». Описание преступления — это преступление, запомните, дети.https://t.co/keREmY18Ro pic.twitter.com/mQPWEUFcTB — David Homak (@aalien) July 18, 2019

Явное наличие иронии в тексте не помешало районному прокурору и городскому суду города Гай Оренбургской области запретить информацию на этой странице вместе с другими четырьмя сайтами, адреса которых неизвестны, поскольку данные из карточки суда изъяты.

Решение №2а-350/2019 было вынесено в середине апреля текущего года, но Роскомнадзор обратился к владельцам Lurkmore только сейчас.

Как следует из решения Гайского городского суда,

«Гайский межрайонный прокурор, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной в сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В обоснование заявления указал, что в свободном доступе в сети Интернет размещена информация об оказании услуг по обналичиванию денежных средств, продаже фальшивых денежных знаков».

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Суд прогнозируемо решил заявление прокурора удовлетворить, признать информацию на пяти сайтах, среди которых — шуточная страница с Лурка, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

На обжалование в апелляционном порядке в Оренбургском облсуде владельцам сайтов давался месяц со дня опубликования мотивированного решения, но, как рассказал РосКомСвободе Давид Хомак, никакого уведомления о явке в суд он не получал, уточнив также: «В карточке дела вообще нет такой стороны, как Лурк, к слову».

Напомним, согласно определению Верховного суда России, вынесенному в начале прошлого года, суды должны приглашать ответчиков на заседания для защиты «законных интересов». В определении ВС отмечено, что авторов размещённой информации и владельцев сайтов нужно звать на заседания, отправляя повестку о времени суда по месту проживания. Тем не менее, как мы видим, решение ВС РФ до сих пор игнорируются региональными судами.

Кроме этого, уже внушает достаточно серьёзное беспокойство практика принятия решений, не глядя. Правда, сам Давид Хомак к этому давно относится с иронией:

«Ну я не сильно удивлен, конечно. Запрет по ключевым словам, не читая и не вчитываясь в содержимое — это основная правоприменительная практика этого закона о защите людей от информации».

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По его словам, с начала года он получил около десяти подобных уведомлений от самых разных ведомств, четыре из которых — судебные, остальные касаются внесудебных блокировок.

Если Роскомнадзор, а также Гайский горсуд и межрайонный прокурор не изменят своего абсурдного решения, то и эту страницу придётся скрывать от пользователей из России, чтоб вся остальная информация энциклопедии оставалась доступной, однако это уже почти бессмысленно, уточняет Хомак, поскольку «многие провайдеры блокируют сайт целиком давно».

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