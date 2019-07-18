Госдума приняла законы о шпионских гаджетах

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми уточняется понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов, уточняющий понятие шпионских приборов. Это необходимо для того, чтобы граждан не наказывали за GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных и прочие приборы, не используемые для "шпионских" целей https://t.co/plsd5HdSS4 — автоюристы.ру (@LawAutoRu) July 18, 2019

Напомним, в феврале текущего года Правительством в российский парламент были внесены законопроекты №641656-7 «О внесении изменения в статью 138-1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части уточнения понятия «специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации»)» и №641166-7 «О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части уточнения понятия «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации»)».

Статья «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (138.1), дополняется примечанием, уточняющим, что под такими средствами предлагается понимать «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя».

Уголовная ответственность за нелегальное приобретение, использование таких средств останется неизменной — вплоть до четырех лет лишения свободы. Неизменной остается и административная санкция.

Из-под действия УК и КоАП выводятся «находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления».

Речь идет, например, о GPS-трекерах для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств с встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования, пояснял Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, законодательное уточнение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного сбора информации» позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам граждан и защитит их права, поскольку «законодательство должно идти в ногу с развитием цифровых технологий и не создавать ограничений для наших граждан».

В свою очередь Председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что «таким образом, находящиеся в свободной продаже смартфоны, диктофоны, видеокамеры и другие устройства, которые изначально обладают возможностями получения информации, и это заявлено в их технических характеристиках и отражено в документации, не подпадают под определение «шпионских средств». Но если какому‑то прибору были намеренно приданы новые свойства для тайного получения информации, которых он не имел изначально, то такое средство становится запрещенной продукцией. Его производство, приобретение или сбыт карается уголовным наказанием».

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