Правительство Московской области за 10 млн рублей узнает о себе мнение блогеров и СМИ

Проводя очередной мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер на «Выполнение работ/оказание услуг по наполнению, развитию и технической поддержке специального программного обеспечения единой информационной системы учета и анализа сообщений в средствах массовой информации и интернет-блогах о результатах деятельности Правительства Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления Московской области, а также организаций и учреждений, находящихся в их ведении».

Стоимость контракта — 10 миллионов рублей.

Судя по техническому заданию, власти Подмосковья интересует некая Единая информационная система учета и анализа в средствах массовой информации и интернет блогах (ЕИСМИ), которая будет отслеживать, вести учёт и проводить анализ вышеупомянутых сообщений в СМИ и Сети. Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Московской области, предусмотренных для мероприятия 3.6 «Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) ведомственных информационных систем для реализации полномочий Главного управления по информационной политике Московской области» подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» Государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018–2024 годы от 17.10.2017 № 854/38 (с изменениями и дополнениями).

От Исполнителя требуется:

1. Информационное наполнение ЕИСМИ,

2. Развитие специального программного обеспечения (СПО) системы,

3. Осуществление техподдержки СПО,

4. Ввод в действие данного СПО.

Пользователями Системы станут сотрудники Главного управления по информационной политике (ГУИП МО).

Система должна быть рассчитана на 18 пользователей, одного администратора и одного редактора конфигураций.

«Назначением Системы, — говорится в техзадании, — является обеспечение Главного управления по информационной политике Московской области оперативной достоверной информацией для оценки количественных и качественных показателей освещения в СМИ и социальных медиа результатов деятельности Центрального исполнительного органа государственной власти (ЦИОГВ), Городских округов (ГО) Московской области, Органов местного самоуправления (ОМСУ) Московской области, а также организаций и учреждений, находящихся в их ведении».

Целью развития Системы является снижение трудозатрат и повышение эффективности управленческих решений Правительства Московской области.

Для достижения указанной цели Исполнитель должен обеспечить:

• информационное наполнение Системы в течение всего срока действия Государственного контракта;

• развитие функциональных возможностей Системы,

• техническое сопровождение Системы.

Количество анализируемых источников СМИ Московской области — не менее 1200.

Количество анализируемых источников соцмедиа МО — не менее 400.

К системе описано достаточно много технических и функциональных требований. Для технического её обеспечения планируется три сервера:

1. Сервер приложений,

2. Сервер баз данных,

3. Сервер обработки видео.

В качестве источников информации СМИ должны выступать следующие открытые источники:

• веб-сайты органов государственной власти,

• официальные печатные СМИ,

• информационные агентства,

• интернет-СМИ.

Должна быть обеспечена загрузка полных текстов сообщений, публикуемых источниками информации СМИ. Загрузка должна производиться из предоставляемого Исполнителем хранилища сообщений СМИ.

В качестве источников информации социальных медиа должны выступать следующие открытые источники:

• социальные сети (как минимум, Facebook, VKontakte, Одноклассники);

• блоги и микроблоги (как минимум, LiveJournal, Twitter, Instagram);

• интернет-форумы.

Количество обрабатываемых открытых источников социальных медиа — более 100 млн.

Период хранения обработанных сообщений в хранилище сообщений соцмедиа Исполнителя — не менее 7 календарных дней с даты публикации в источнике.

Минимальный необходимый перечень печатных и электронных средств массовой информации, социальных медиа, которые должны содержаться в хранилищах сообщений открытых источников Исполнителя:

I. Интернет-версии российских печатных СМИ и открытые Интернет-ресурсы, которые должны загружаться в хранилище сообщений СМИ Исполнителя

1. «Аргументы и факты»

6. «Ведомости»

7. «Время новостей»

8. «Газета»

9. «Известия»

10. «Итоги»

11. «Коммерсантъ»

12. «Коммерсантъ-Власть»

13. «Коммерсантъ-Деньги»

14. «Компания»

15. «Комсомольская правда»

16. «Московский Комсомолец»

17. «Независимая газета»

18. «Новая газета»

19. «Новые Известия»

20. «Парламентская газета»

21. «Профиль»

22. «РБК-дейли»

23. «РБК» (журнал)

24. «Российская газета»

25. «Эксперт»

26. Интернет-издание «Взгляд»

27. «Компромат.Ру»

28. Газета.Ру

29. ИТАР-ТАСС

30. Полит.Ру

31. РИА «Новости»

32. Телеканал НТВ

33. Телеканал «Первый канал»

34. Телеканал «РенТВ»

35. Телеканал «Россия»

36. Радиостанция «Маяк»

37. Радиостанция «Радио России»

38. Радиостанция «Свобода»

39. Радиостанция «Эхо Москвы»

II. Интернет-СМИ федерального уровня со временем обработки до 20 минут в хранилище сообщений СМИ Исполнителя с момента публикации в источнике

1. AK&M

2. ИА Росбалт

3. ПРАЙМ

4. Эксперт

5. Business FM

6. Comnews

7. Lenta

8. NewsRu

9. Газета.Ру

10. РИА АМИ

11. Утро

12. Вслух

13. Lifenews

14. Slon

15. Pravda

III. В перечень региональных интернет-СМИ, блогов и официальных страниц администраций городов области, которые необходимо будет отслеживать, входит почти 1300 источников, в том числе Ока-инфо, Ока-Фм, которые в данный момент испытывают определённое административное давление со стороны официальных властей.

IV. В перечень печатных СМИ федерального уровня, которые должны загружаться в хранилище сообщений СМИ вместе с PDF-версией в день выхода издания в свет входят 78 изданий, в том числе «Ъ» и все его приложения, РБК, Труд, Новая газета, Новые известия, etc.

V. В перечень печатных СМИ Московской области, которые должны загружаться в хранилище СМИ Исполнителя вместе с PDF-версией в день выхода издания в свет входит 71 издание.

VI. В перечне источников в социальных сетях и блогосфере для проведения мониторинга, которые должны загружаться в хранилище сообщений соцмедиа Исполнителя, указан 401 источник.

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Полный перечень ресурсов под мониторинг — тут в документе.

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Дата окончания срока подачи заявок, а также рассмотрения и оценки первых частей заявок — 08.08.2019 г; дата подачи окончательных предложений — 12.08.2019 г.; дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок- 14.08.2019 г.

Напомним, РосКомСвобода создала специальный портал мониторинга госзакупок, где пользователи могут сами в режиме онлайн ознакомиться с состоянием тех или иных тендеров, а также закупок у одного исполнителя. Там также отображается назначение заказов — от мониторинга соцсетей до слежки взлома техники. На специальной карте вы можете увидеть, сколько закупок, касающихся интернета, производится в вашем регионе.

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