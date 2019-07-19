В России планируется ввести понятие «интернет-преступления»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству счел заслуживающим внимания доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год Татьяны Москальковой.

Москалькова предлагает в самое ближайшее время определить, что является преступлением в интернет-пространстве во избежание необоснованного усечения права на свободу слова и привлечения граждан к фактически необоснованной уголовной и административной ответственности.

Кроме того, поддержку сенаторов профильного комитета заслужило еще одно предложение омбудсмена — предложение усовершенствовать правовое регулирование работы различных мессенджеров. Сенаторы обратили внимание на то, что большинством таких программ владеют коммерческие компании, из-за чего возможности влиять на их работу у правительственных органов «объективно ограничены».

Крайне важно качественное правовое регулирование использования мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и др.), считает омбудсмен. Она подчеркнула нечеткость законодательных норм в данной сфере, указав, что есть программы для обмена сообщениями, которые не требуют авторизации через телефонный номер, и корпоративные мессенджеры, порядок регулирования которых законом не определен.

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