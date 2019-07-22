Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Центральный районный суд Барнаула в Алтайском крае вынес решение о выплате компенсации Марии Мотузной, которую судили за картинки в соцсетях и закрыли дело по реабилитирующим основаниям. В своём Twitter она сообщила, что суд принял решение о выплате компенсации в размере 100 тыс. рублей.

Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К — это победа!!! 🥳🥳🥳 — motúznaya (@La72La) July 22, 2019

В середине мая Мария Мотузная потребовала от министерства финансов России 1 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Мария Мотузная отсудила 100 тыс. за незаконное уголовное преследование за репостыhttps://t.co/zdghE48CoP pic.twitter.com/UAmzbO5kaF — Тайга.инфо (@taygainfo) July 22, 2019

Как сообщалось, в начале августа прошлого года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по ст.148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

Позднее стало известно о возбуждении аналогичных уголовных дел против еще нескольких жителей Барнаула и Заринска.

В октябре суд вернул в прокуратуру дело Мотузной. Адвокат обвиняемой настаивал на прекращении уголовного дела в связи с вынесением постановления Верховного суда России по делам о репостах и «лайках» в соцсетях. В конце октября Мария Мотузная покинула Россию.

В феврале текущего года прокуратура Индустриального района Барнаула официально извинилась от имени государства перед Марией Мотузной, против которой возбуждали уголовное дело об экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте». В данный момент Мотузная вернулась в Россию и является достаточно популярным блогером в Twitter.

По информации Международной правозащитной организации «Агора», за год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы. Законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным в начале октября и подписан в декабре. Пойти на этот шаг властям пришлось после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе.

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