Администрация Свердловской области закупает систему мониторинга СМИ

РосКомСвобода продолжает проводить мониторинг сайта Госзакупок, в том числе уже с использованием специально созданного для этого портала, который получает информацию из открытых источников и сообщает обо всех изменениях в тендерах, которые попадают в его базу. Одной из таких закупок стал заказ от департамента информационной политики Свердловской области на «оказание услуг по обеспечению ежедневного доступа к автоматизированной информационно-поисковой системе мониторинга и анализа информационных материалов, распространяемых через средства массовой информации и Интернет-ресурсы». Стоимость заказа — 1,5 млн рублей.

«Материалы, размещенные в автоматизированной информационно-поисковой системе мониторинга и анализа информационных материалов, — говорится в задании к тендеру, — должны быть доступны Заказчику в текстовом виде (для печатных СМИ, Интернет-ресурсов), а также быть доступными для просмотра в виде сканов печатных версий изданий. Материалы печатных СМИ должны точно соответствовать опубликованным сообщениям. Материалы СМИ, осуществляющих трансляцию в ТВ- и радиоэфире, должны быть доступны Заказчику в виде дословного текста сообщений (транскриптов) с указанием персон, произносивших текст, а также в виде файлов форматов видео- и аудиозаписи для просмотра и прослушивания, соответственно, теле- и радиосообщений».

Транскрипты информационных выпусков теле- или радиоисточников должны содержаться в системе с указанием даты и точного времени выхода конкретного выпуска в эфир. Транскрипты сообщений и их видео-, аудиозаписи должны быть идентичны записи с эфира. Транскрипты сообщений, взятые с новостной ленты сайта СМИ, а также копирование видео- или аудиозаписей информационных выпусков с сайта теле-, радиокомпаний не будут считаться выполнением данного условия, так как распространяемый через сайт СМИ видео- и аудиоконтент может иметь существенные различия с эфирной версией.

Материалы ТВ- и радио-эфиров должны быть доступны Заказчику в системе с задержкой не более 30 минут после трансляции.

Информация Интернет-ресурсов должна быть доступна Заказчику для просмотра в системе по мере публикации материалов в сети.

Система должна содержать информационные материалы, начиная с апреля 2010 года, по любым интересующим ключевым словам и другим параметрам, в том числе в рамках заявленных тем:

1. Губернатор Свердловской области.

2. Органы исполнительной власти Свердловской области.

3. Главы муниципальных образований.

4. Лидеры политических партий.

5. Политический блок.

6. Деятельность правительства Свердловской области.

7. Деятельность Законодательного собрания Свердловской области.

8. Деятельность муниципалитетов.

9. Политические партии.

10. Борьба с коррупцией.

11. Экономический блок.

12. Крупные промышленные предприятия.

13. Социальный блок.

14. Социально важные события.

15. Здравоохранение.

16. Образование.

Система должна быть снабжена опцией автоматического глубокого лингвистического анализа текстов – автоматического определения тематики публикации и наличия конфликтной («проблемной») составляющей в текстах.

В системе должна быть предусмотрена возможность исключения публикаций, не обладающих свойствами информационной новизны.

Результаты поиска должны сопровождаться автоматической статистикой по объекту поиска, содержащей следующую информацию:

• общее количество публикаций по объекту

• география публикаций

• распределение по типам СМИ

• суммарная аудитория (количество контактов) публикаций с распределением по географии.

Система должна содержать информационные материалы со следующих источников (федеральные СМИ, Интернет-ресурсы и социальные медиа):

Печатная пресса:

1. Коммерсантъ. Власть

2. Коммерсантъ. Деньги

3. Компания

4. Огонёк

5. Профиль

6. Русский репортер

7. Секрет фирмы

8. Эксперт

9. Аргументы и Факты

10. Аргументы недели

11. Ведомости

12. Газета «Маркер»

13. Гудок

14. Деловая газета

15. Известия

16. Известия — Неделя

17. Коммерсантъ

18. Комсомольская правда

19. Московский Комсомолец

20. Независимая газета

21. Новая газета

22. Новые известия

23. Парламентская газета.

24. РБК-daily

25. Российская бизнес-газета

26. Российская газета

27. Российская газета. Неделя.

28. Студенческая правда.

29. Труд.

30. Энергетика и промышленность России.

Телеканалы.

1. 1 канал (видеозаписи и текст).

2. Звезда (видеозаписи и текст).

3. НТВ (видеозаписи и текст).

4. Пятый канал (видеозаписи и текст).

5. Рен-ТВ (видеозаписи и текст).

6. Россия 24 (видеозаписи и текст).

7. ТВ Центр (видеозаписи и текст).

Радио.

1. Бизнес FM.

2. Коммерсантъ FM.

3. Маяк.

4. Радио КП

5. Радио Свобода

6. Финам FM.

7. Эхо Москвы.

В списке информационных агентств 29 интернет-ресурсов:

В списке интернет-порталов 117 ресурсов, среди которых BFM.ru, MailRu, NAG.ru, Газета.Ru, Клерк-Ру, Скандалы.Ру, Спорт-Экспресс, и многие другие известные сайты.

Из официальных органов власти интерес проявлен к сайтам: Минцифры, Премьер-министра РФ, Роскомнадзора и Президента РФ.

Из СМИ Уральского федерального округа власти Свердловской области интересует почти 50 изданий, среди которых Ura.ru, Znak.com, почему-то Кавказский узел и другие сайты.

Большое количество изданий Свердловской области, сайты органов власти, теле- и радио, YouTube-каналы (в том числе Штаба Навального в Екатеринбурге), сайты местной прессы, новости совершенно разношёрстных организаций (например, Акадо-Екатеринбург и Антикоррупционного комитета по Свердловской области), блоки в ЖЖ, Facebook (например, Евгения Ройзмана и Фёдора Крашенинникова), Instagram (Антон Шипулин, Криминальный Екатеринбург), Telegram (Znak Екатеринбург, Анонимный канал Дмитрия Колезева, ДИП дубернатора, Урал. МБХ Медиа), Twitter (The Village, Андрей Альшевских), VKontakte (*Черные ножи* Мотоклуб, Типичный Екатеринбург, 66.ру, Защитим Берёзовую рощу, Левый фронт | Свердловское отделение, Подслушано Екатеринбург) и так далее. Кроме этого, в списке интересующих информационных ресурсов масса порталов, газет, блогов, сообществ городов Свердловской области — от Арамиля до Шали.

Дата окончания подачи заявок — 29 июля 2019 года, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников — 30.07.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме — 31.07.2019 г.

Мы проследим за судьбой данной закупки и сообщим вам обо всех изменениях, которые с нею произойдут.

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