В России создают «киберполигон»

На портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения выложен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российскому юридическому лицу на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности».

Документ разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

во исполнение Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В пояснительной записке сказано, что его принятие будет способствовать реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Также там сказано, что субсидия предоставляется организации

«…в целях исполнения результата «Введён в эксплуатацию и функционирует киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности» федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»».

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В связи с тем, что бюджетные ассигнования на предоставление субсидии уже предусмотрены Минцифры вышеназванным федеральным законом №459-ФЗ, реализация проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы, уверяют авторы документа.

В самих Правилах сказано, что субсидия предоставляется Минцифры на конкурсной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на реализацию следующих мероприятий федерального проекта:

1) создание киберполигона, реализованного в том числе с использованием облачных технологий, для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности;

2) создание независимых центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе средств обеспечения безопасности информации (за исключением тестирования реализованных в них механизмов защиты информации), позволяющего компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений.

В целях проведения конкурсного отбора Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

а) принимает решение о проведении конкурсного отбора и извещает об этом в интернете;

б) образует конкурсную комиссию и утверждает положение

о конкурсной комиссии;

в) утверждает порядок рассмотрения поданных на конкурсный отбор заявок.

В документе также указаны правила проведения и условия конкурса, а также другие регламентные вещи.

Получатель субсидии обеспечивает создание условий по использованию киберполигона для отработки практических навыков специалистов, экспертов и руководителей по обеспечению информационной безопасности на территории ДВФУ.

Больше никаких подробностей, в том числе сумма субсидии в проекте постановления Правительства не приводится.

Дата окончания общественного обсуждения — 6 августа 2019 г. Свои замечания или пожелания вы можете оставить на странице документа.