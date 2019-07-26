Год колонии за твит

«Мы привыкли, что уголовки бывают по ВКонтакту обычно. Но вот приговор за твит! Причем молодому человеку дали реальный срок, несмотря на признание вины и особый порядок!» — комментирует в своём Telegram-канале главред «Медиазоны» Сергей Смирнов приговор Самарского гарнизонного военного суда, который признал виновным жителя Тольятти Александра Довыденкова в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ).

Причиной тому стал твитт про взрыв в приёмной архангельского управления ФСБ. Довыденков признал вину, его дело рассматривали в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. Прокурор требовал для него два года лишения свободы.

Правозащитный центр «Мемориал» сообщал, что дело против молодого человека 1996 года рождения возбудили в феврале текущего года. Поводом для него послужил твит, который по, версии следствия содержит «лингвистические признаки оправдания действий молодого человека, совершившего самоподрыв в здании ФСБ в г. Архангельске».

Сотрудник программы поддержки политзаключенных «Мемориал» Игорь Гуковский предположил, что Довыденков стал обвиняемым по уголовному делу из-з того, что январе 2018 года против него составили протокол по статье 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) из-за ролика аналогичного содержанию запрещенному видео «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002».

Правозащитник отметил, что твит, за который Довыденкова приговорили к году колонии, не получил ни одного лайка и ретвита.

Как выше уже указал Смирнов, Twitter практически не фигурирует в делах о наказаниях за репосты. По крайней мере, резонансных дел, связанных с американской сетью микроблогов, не появлялось.

Жителя Тольятти приговорили к году колонии за твит о взрыве в архангельском УФСБ https://t.co/XJzNGyulhw За твит.

Надеюсь, потом они будут удивляться: «А нас-то за что? Мы только закон выполняли». — Vladimir Kharitonov (@v_x) July 26, 2019

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