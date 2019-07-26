«Значимым» сайтам готовят онлайн-крепостничество

Депутат-единоросс Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект №763517-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 18 Федерального закона «О персональных данных»», которым предлагается ограничить двадцатью процентами иностранное владение ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ. Как заявил сам депутат, касается это в том числе и компании «Яндекс», которой в случае принятие данного законопроекта придётся изменить структуру собственности.

Депутат-единоросс Антон Горелкин предложил ограничить иностранное владение некоторым «значимымм» информресурсами двадцатью процентами акций. По его словам, такая мера должна коснуться «Яндекса».https://t.co/8AaBPdxu7b — ForbesRussia (@ForbesRussia) July 26, 2019

«Перечень значимых для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсов будет составлять правительственная комиссия. Я считаю, что Яндекс это, безусловно, коснется», — сказал политик.

В качестве примера Горелкин привел сервис «Яндекс.Деньги». «Сегодня это огромный объем транзакций, но, если допустить, что платежи в какой-то момент из-за решений иностранных владельцев будут приостановлены, может наступить коллапс в важных финансовых секторах», — предупредил он. «Представьте, если завтра крупнейшие сервисы каршеринга, такси или доставки вдруг без предупреждения изменят правила и станут менее доступными. В половине московских офисов работа остановится», — смоделировал парламентарий другую ситуацию.

Проект предлагает «определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры». Они будут включаться в специальный реестр по предложению Роскомнадзора и по решению специальной правительственной комиссии.

Таким ресурсам будет запрещено иностранное владение более чем 20%. Невыполнение этого требования депутат предлагает карать запретом на продажи рекламы.

#вещества #usher2 Тут пятница и новая инициатива. Депутат Горелкин предлагает ввести понятие «значимого интернет-ресурса». Роскомнадзор будет выбирать значимые ресурсы. Правительственная комиссия будет подтверждать или нет. Кто значимый — владение зару… https://t.co/TUpzeaQMoA — Phil Kulin (@schors) July 26, 2019

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