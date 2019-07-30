МВД Ставропольского края снова закупает систему отслеживания контента в Сети

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер от ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю под названием «Устройства автоматической обработки данных прочие». При более детальном рассмотрении прилагающейся к заказу документации выяснилось — ставропольских полицейских интересует АПК «Фоб» для автоматизации процесса проведения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности. Стоимость — 578 450 рублей.

АПК закупается в следующей комплектации:

— Рабочая станция эксперта на базе переносного персонального компьютера типа «ноутбук»;

— Головные телефоны (наушники);

— Цветной лазерный принтер;

— Чёрно-белое лазерное многофункциональное устройство МФУ;

— Выносной накопитель;

— Специальное программное обеспечение (СПО) «Фоб» RU.АФЕТ.16283­01.

Средний срок службы до списания должен быть не менее 7 лет при проведении необходимых регламентных работ без учета морального старения оборудования.

«Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий, иной нормативной документации, указанной в настоящем контракте», — говорится в документации к тендеру.

Осуществляется закупка в рамках государственного оборонного заказа на 2019 год.

Примечательно, что в июне текущего года МВД Ставрополья уже закупало АПК «Фоб», но по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной. Цена выставлялась точно такая же.

Дата окончания подачи заявок на новый тендер — 5 августа 2019 года, окончание срока рассмотрения первых частей заявок — 6.08.2019 г., дата проведения аукциона в электронной форме — 7.08.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам о том, кто же станет его исполнителем.

«Фоб» представляет собой компьютер с набором необходимого периферийного оборудования и устройств ввода-вывода, а основой комплекса является специальное программное обеспечение, в том числе информационно-поисковая система по экстремистским материалам. По утверждению разработчиков, робот, обнаружив экстремистские материалы, мог бы сам выносить решение по применению к правонарушителям тех либо иных мер, но несовершенство российского законодательства не позволяет во всех отношениях воплотить такую возможность.

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