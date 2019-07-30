Глава совета тейпов Ингушетии оштрафован по «закону о фейках»

Суд в ингушской Назрани оштрафовал на 15 тысяч рублей исполняющего обязанности председателя региональной общественной организации «Совет тейпов ингушского народа» Мурада Даскиева по делу о распространении недостоверной информации, сообщил его адвокат Басир Оздоев.

Протокол на Даскиева составили в мае из-за обращени депутатам Народного собрания Ингушетии. В обращении говорилось, что органы власти России требуют от Ингушетии «в короткие сроки» завершить процесс передачи земель республики соседним регионам «и таким образом подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия, что в конечном итоге должно привести к исчезновению ингушского народа».

По словам Даскиева, днем ему позвонили из Центра «Э» и попросили прийти для беседы. Оттуда его перевезли в МВД, где на него составили протокол по ч. 9 ст. 13.15 (распространение недостоверной общественно-важной информации).

Осенью 2018 года было подписано соглашение о передаче части земель Ингушетии Чечне. По этому соглашению, Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, взамен Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района. После этого в Ингушетии проходили массовые акции протеста. Как мы уже писали ранее, во время протестных мероприятий операторы связи в республике глушили мобильный интернет, в связи с чем активисты жаловались в местный Роскомнадзор и другие органы власти, на что получили ответ — шатдауны происходили по требованию ФСБ.

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