РСПП увидел в «суверенном Рунете» опасность коррупции

В нормативной базе к закону о «суверенном Рунете», которую готовит Минцифры, отсутствует документ с техническими требованиями к средствам противодействия угрозам, то есть оборудованию, которое должны будут устанавливать на свои сети операторы связи, говорится в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина к вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему сферу телекоммуникаций. По мнению Шохина, это может привести к сбоям в сетях связи, а также создать коррупциогенные риски при закупке данного оборудования, сообщает РБК.

В мае вице-премьер Максим Акимов подписал план-график подготовки проектов подзаконных актов для реализации закона о «суверенном Рунете», который вступает в силу 1 ноября 2019 года. Так, уже к 1 августа должны быть разработаны и приняты 29 нормативных актов, устанавливающих порядок реализации закона. Затем государство должно закупить оборудование и установить его на сети операторов. В плане-графике не предусмотрена разработка документа, устанавливающего технические требования к оборудованию для противодействия угрозам и необходимость его сертификации, обращает внимание Шохин в письме Акимову.

«Отсутствие указанных технических требований и сертификации могут оказать негативное влияние на работу сети связи общего пользования, привести к сбоям в оказании услуг связи, предоставляемых в том числе в интересах государственных пользователей, ограничить возможности конкуренции на рынке технических средств противодействия угрозам, что несет финансовые и репутационные потери для бизнеса, не способствует снижению затрат государства на закупку технических средств противодействия угрозам, создает коррупциогенные риски», – отметил А. Шохин.

Представитель минцифры Евгений Новиков рассказал, что если такое оборудование признают новым видом средств связи, то правила могут быть утверждены в лучшем случае к концу года, а то и позже. Если же решат приравнять его к существующим системам, например для мониторинга сетей связи, то правила для них существуют, уточнил он.

«Довольно странно, что в отсутствие каких-либо требований оборудование под закон уже тестируется и выбирается. Наверняка все оформлено так, что ни Минкомсвязь, ни Роскомнадзор юридически к этому тестированию отношения не имеют, а операторы проводят его по своей инициативе», — считает директор Института исследований Интернета Карен Казарян. Он отмечает, что раз оборудование будет закупаться за государственный счет, органы власти должны разработать технические требования, а потом согласно закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объявить открытый тендер на закупку оборудования.

Telegram-канал «Телеком-ревью» напомнил, что речь идет о проектах для технических средств противодействия угрозам:

«РСПП внезапно вытащил из рукава козырь, — пишет владелец канала «Эшер II» Филипп Кулин. — Суть в том, что фильтры (или как называют их в законе — технические средства противодействия угрозам — ТСПУ) ничем не описываются. Это может быть что угодно — от розетки, до супер-комьютера. И никаких нормативных актов на эту тему не разрабатывается. Как верно подметил Карен Казарян — такая же история произошла с теми коробочками, которые проверяют провайдеров, насколько хорошо они защищают нас от порочной информации. Об этом и написал внезапно Председатель РСПП Александр Шохин вице-премьеру Максиму Акимову».

По его мнению, РСПП сейчас является главным «хейтером» сомнительного закона, поэтому основная критика сейчас идёт через него: «Ищут все лазейки, чтобы завалить <закон>».

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв считает, что министр связи Константин Носков мог бы воспользоваться сложившейся ситуацией, чтоб освободить от должностей некомпетентных людей, работающих в том числе в Роскомнадзоре, однако особых надежд эксперт на это не питает.

Как бы там ни было, но «суверенный Рунет» совершенно прогнозируемо превращается в ещё одну, наряду с «пакетом Яровой» и другими сомнительными законами, проблему. Напомним, ещё на заре его принятия эксперты предупреждали о слишком больших расходах, связанными с его реализацией, и вот теперь вылезают другие проблемы технического, правового и финансового характера.

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