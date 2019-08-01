Карточки: Человек в форме просит вас предъявить телефон

Законно ли требование полиции предъявить им мой телефон? Федеральный закон «О полиции» действительно дает полиции право осуществлять личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей. А КоАП РФ дает полиции право проводить, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности. Такие меры осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения преступления либо предметов административного правонарушения. То есть мотивировать это могут тем, что расследуется дело о краже телефона, поэтому хотят посмотреть ваш телефон. Или, например, посмотреть — не является ли это бомбой (как в аэропорту).

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Можно ли воспротивиться требованию предъявить телефон? Само по себе требование предоставить телефон законно. Отказывать в этом не стоит, так как в подобном случае можно получить 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ведите себя вежливо и спокойно. Не следует хамить правоохранителю, кричать, хватать его за форму или части тела, поднимать и переносить его, наносить ему удары и всячески упираться. Это ни к чему хорошему не приведет.

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На что я имею право в случае такой просьбы? Вы имеет право знать, кто к вам обращается и по какой причине. В ходе осуществления своих полномочий при обращении к гражданину сотрудник обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

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Законно ли требование полиции разблокировать устройство? Нет. Закон не содержит положений, по которому вы должны предоставить сотруднику полиции ПИН-код от телефона. В случае требования назвать ПИН-код вы можете сослаться на ст.51 Конституции, которая позволяет вам не давать никаких показаний против себя. В соответствии со ст. 23 Конституции РФ вы имеете право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Кроме того, вы имеете право на тайну переписки, телефонных переговоров, и электронных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Решения сотрудника полиции для этого недостаточно. Он может лишь попросить вас добровольно показать содержимое телефона. Вы же имеете полное право ему в этом отказать.

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Что, если сотрудник получит доступ к телефону и обнаружит там сервисы, внесённые в реестр запрещённых сайтов? Даже если сотрудник получит доступ к телефону и обнаружит там «заблокированные» в России приложения Telegram, LinkedIn или Zello, он не может за это вам ничего сделать. Закон не предусматривает ответственности для конечных пользователей за использование запрещенных в России сервисов и приложений, а также за посещение заблокированных Роскомнадзором сайтов.

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Могут ли изъять телефон? Да. Телефон могут изъять в ходе личного досмотра, например, по подозрению в совершении кражи телефона. Порядок проведения досмотра вещей, находящихся при физическом лице, подробно регламентирован статьей 27.7 КоАП. Досмотр вещей осуществляется оперативным сотрудников в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. По итогу составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании. В нем должны быть указаны идентификационные признаки вашего мобильника (марка, модель, серийный номер). Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, подписывается должностным лицом, его составившим и должен быть предложен к подписанию вам и понятыми в случае их участия. В случае вашего отказа от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Но не следует отказываться от подписания протокола. Отказ от подписи не делает протокол недействительным, но это лишает вас возможности изложить свою позицию в протоколе. Наоборот, если вы не согласны с действиями сотрудника, укажите на эти нарушения в протоколе. Вам по вашей просьбе должны выдать копию протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице.

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Что делать если сотрудник угрожает доставкой в отделение? Бояться этого не стоит. Сообщите сотруднику, что вы готовы ехать, если это действительно необходимо и требуйте совершить звонок. Задержанные по уголовным и административным делам имеют право позвонить своим близким не позже чем через 3 часа после задержания. Кроме того, по просьбе задержанного сотрудники полиции обязаны сообщить его защитнику, где он находится, а также по месту работы или учебы задержанного. Лучше звонить не своего телефона и набирать тот номер близкого человека, который вы знаете наизусть. Помните, что если вы разлочите устройство для звонка, его могут перехватить и получить доступ к данным устройства. Вы можете сказать, что закончились деньги на телефоне и настаивать на том, чтобы вам дали телефон либо позвонили сами. По уголовному делу задержать могут не более чем на двое суток. Затем должны либо выбрать меру пресечения в виде ареста либо отпустить. Срок административного задержания не может превышать трёх часов с момента доставления задержанного в отдел полиции. И если вам предъявляют административное правонарушение, предусматривающее административный арест как наказание, то задержать могут до двух суток.

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Куда обращаться если превышают полномочия? Обратиться можно вышестоящему руководству, в прокуратуру и суд в порядке обжалование неправомерных действий и решений сотрудников полиции. Если необходима помощь правозащитников и нет денег на адвоката, то можно обратиться за бесплатной юридической помощью в РосКомСвободу, (или на портале нашего проекта BlackScreen.Report, нажав красную кнопку «Мне нужна помощь!») Агору, ОВД-Инфо или Зону права, — в зависимости от того, с чем связана ваша деятельность.

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Что имеет право делать полиция с моим телефоном? Следователь по возбужденному уголовному делу, если телефон является вещественным доказательством, вправе изымать из телефона фото/видео и другую информацию, если сочтет, что содержащаяся в нем информация имеет значение для уголовного дела. Однако, его разблокировка становится задачей самого следователя. При надежном пароле, ни один сотрудник полиции и привлеченные ими эксперты не смогут взломать современный iPhone и большинство Android-устройств.

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Как надежно защитить телефон? Не стоит доверять Finger ID и Face ID. Это самые уязвимые способы защиты устройства. Получить доступ к вашему лицу или пальцу помимо вашей воли множество. И таких случаев на практике очень много. Поэтому 6 цифр являются куда более надежной защитой. Также можно применить графический ключ. Но тогда не забывайте протирать экран тряпочкой после использования сенсора, чтобы не оставлять следы. С помощью некоторых приложений, можно также отдельно шифровать выбранные приложения в самой операционной системе. О ряде из них мы рассказываем на сайте нашего проекта SAFE: Защити себя от слежки.

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