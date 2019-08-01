Минцифры популяризирует цифровое государство за полмиллиарда рублей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выложило на сайте госзакупок тендер на «Оказание услуг по информированию о доступных электронных услугах и сервисах цифрового государства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг». Внимание на данную госзакупку обратил Telegram-канал «Телеком-ревью». Начальная цена контракта — 525 859 000 рублей.

Целью оказания услуг является:

— увеличение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемыми в цифровом виде,

— увеличения количества граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме и использующих для этого Мобильные приложения.

Исполнитель должен:

— разработать и представить Медиаплан проведения рекламной кампании;

— осуществить размещение видеороликов, рекламных материалов;

— контекстных объявлений в поисковых системах. В результате размещения должно быть закуплено 3 000 000 (три миллиона) переходов;

— разработать не менее 6 (шести) оригинальных макетов баннеров для размещения их в сети Интернет.

Основанием для оказания услуг являются:

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

• Основное мероприятие 4.2 «Развитие и эксплуатация электронного правительства» постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;

• Основное мероприятие 06.01.003 «Обеспечение информирования и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов» федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).

Срок оказания услуг по информированию о доступных электронных услугах и сервисах цифрового государства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе путем установления единых стандартов популяризации электронных услуг: с даты заключения государственного контракта по 15 декабря 2020 года, в том числе по этапам:

I этап – 20 рабочих дней с даты заключения контракта, II этап – с даты окончания срока оказания услуг по 1 этапу до 15 декабря 2019 года, III этап – с 15 января 2020 года до 28 февраля 2020 года, IV этап – с 1 января 2020 года до 30 октября 2020 года, V этап – с 1 октября 2020 года до 15 декабря 2020 года.

Источник финансирования – федеральный бюджет.

Одной из задач оказания услуг является формирование знания и доверия граждан и коммерческих организаций к получению услуг в электронном виде, информирование пользователей о доступных услугах, сервисах и функциях в электронном виде на Едином портале и в Мобильных приложениях, преимуществах перехода на цифровое взаимодействие с государством, а также информирование пользователей о появлении новых услуг, сервисов и функциях, в том числе вновь создаваемых комплексных услугах по жизненным ситуациям граждан на Едином портале в электронном виде (суперсервисах), за счет размещения рекламно-информационных материалов, разъясняющих материалов на телевидении, в сети Интернет и других рекламно-информационных каналах.

Приоритетными объектами популяризации являются наиболее востребованные услуги, сгруппированные по тематикам (авто, документы, семья и дети и т.д.), а также вновь создаваемые комплексные услуги (суперсервисы), перечень которых утвержден на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 28 марта 2019 г.: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/854/

Информирование пользователей будет происходить посредством рекламной кампании на ТВ и в интернете. Причем интернет-реклама подразделяется на:

1. Баннеры на сайтах Mail.ru, Avito.ru, Yandex.ru, Tass.ru, Lenta.ru, Bfm.ru, Woman.ru и т.п.; видеоролики на площадках IMHO VI / GPMD, Mail My Target;

2. Поисковые системы;

3. Промо-страницы.

Разработка видеороликов и анимированных баннеров также входит в обязанности исполнителя данного контракта.

Будут задействованы также печатная агитация, проведены исследования на изучение поведения целевой аудитории, разработаны рекомендации по проведению информационных кампаний для использования в субъектах Российской Федерации и использован итоговый экспертно-аналитический отчет.

Оказание услуг происходит с помощью средств Исполнителя (компьютерное оборудование, оргтехника, программное обеспечение, расходные материалы и т.д.). Исполнитель берет на себя все сопутствующие расходы, связанные с оказанием услуг.

Исполнитель может привлечь к оказанию услуг третьих лиц, по согласованию с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества услуг по заключаемому государственному контракту по результатам открытого конкурса в электронной форме.

Дата окончания срока подачи заявок — 22.08.2019 г., дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 23.08.2019 г., дата подачи окончательных предложений — 27.08.2019 г., дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 28.08.2019 г.

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