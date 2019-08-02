Незамедлительная блокировка в рамках суверенизации

«Суверенный Рунет» продолжает обрастать новой нормативно-правовой базой. На днях Минцифры выложило на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ, который установит порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, в том числе к сайтам в сети «Интернет», на которых осуществляется обработка информации с нарушением законодательства в области персональных данных.

Документ подготовлен в целях реализации Федерального закона от 01.05.2019 № 90-ФЗ. Правила создания, формирования и ведения автоматизированной информационной системы «реестр нарушителей прав субъектов персональных данных» будут дополнены следующим пунктом:

«После получения по автоматизированной информационной системе информации, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, оператор связи незамедлительно обязан ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», на котором осуществляется обработка информации с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»».

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Дата окончания общественного обсуждения проекта постановления — 15 августа 2019 г. Свои замечания и предложения вы можете оставить на странице документа.

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